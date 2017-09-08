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https://sport.mail.ru/news/football-national/30933637/
8 сентября 2017, 1:32 | Футбол: Сборные | БЕЛТА

Жевнов вошел в тренерский штаб сборной Беларуси

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший голкипер и капитан сборной Беларуси по футболу Юрий Жевнов вошел в тренерский штаб Игоря Криушенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На данный момент лучший футболист Беларуси 2010 года работает тренером по вратарям в академии футбола ассоциации «Белорусская федерация футбола».

В отборочном цикле к чемпионату мира 2018 года после 8 игр сборная Беларуси занимает 6-е место, набрав 5 очков.

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