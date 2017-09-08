Жевнов вошел в тренерский штаб сборной Беларуси
7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший голкипер и капитан сборной Беларуси по футболу Юрий Жевнов вошел в тренерский штаб Игоря Криушенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
На данный момент лучший футболист Беларуси 2010 года работает тренером по вратарям в академии футбола ассоциации «Белорусская федерация футбола».
В отборочном цикле к чемпионату мира 2018 года после 8 игр сборная Беларуси занимает 6-е место, набрав 5 очков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter