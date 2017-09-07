Антон Заболотный: Черчесов сказал, что будет внимательно наблюдать за мной
Нападающий сборной России и «Тосно» Антон Заболотный дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту», в котором рассказал об опыте игры за сборную, своей команде и готовности играть за любой
топ-клуб России.
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«МЫ НЕ ИМЕЛИ ПРАВА ПРОИГРЫВАТЬ «ДИНАМО»
— Какие эмоции после первой игры за сборную?
— Прежде всего, я рад, что мне представилась возможность выступать с такими именитыми футболистами
— Главный тренер сказал
— Перед игрой он общался с каждым игроком. Именно со мной он говорил за два дня до игры. Мы тепло побеседовали, я услышал его требования по поводу моей позиции на поле. Он дал мне много советов: в каком аспекте игры мне надо прибавить, где надо лучше проявлять себя. Я его услышал. Под конец он сказал, что он будет внимательно наблюдать за мной.
После игры он зашел в раздевалку, поздравил всех с победой, но при этом не был полностью доволен нашими действиями на поле. Сказал, что есть еще над чем работать, и будь его воля, оставил бы нас еще на денек, чтобы немного посмотреть видео, показать ошибки и разобрать их.
— Вас не удивило то, что соперником сборной стало московское «Динамо»?
— Поначалу это выглядело не совсем презентабельно для сборной. Как так играть с клубом? Но я потом только понял, когда прибыл на сбор, что игра будет очень непростой именно в психологическом плане.
Мы не имели права проигрывать «Динамо» при таком количестве болельщиков. Я думаю, фанаты не приняли бы такого поражения. Если бы, не дай бог, в этом матче результат сложился иначе и была бы, скажем, ничья, то мы бы запятнали свое имя в первую очередь. Повторюсь, для меня это был большой опыт, и я благодарен судьбе за него.
«МНЕ БУДЕТ ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ КОКОРИНУ И ДЗЮБЕ»
— На Вашей позиции в сборной самая большая конкуренция. Как оцениваете: тяжело будет бороться за место в основе?
— Я не считаю, что между мной и основными конкурентами в сборной есть
— Вы считаете, что, играя в скромном «Тосно», можно конкурировать с форвардами
— Естественно, я осознаю то, что мне будет гораздо сложнее, чем другим. Когда «Тосно» играет, например, с «Зенитом», понятно, что «Тосно» будет сложнее, и тут никаких секретов нет. И мне как форварду будет более слодно играть в нападении, чем тому же Кокорину в «Зените». С другой стороны, футбол тем и прекрасен, что можно раскрыть себя и не в
— А Вы поддерживаете отношения с ребятами из «Зенита»?
— Близко нет, не общаемся. На этих сборах я познакомился с Далером Кузяевым, он классный парень, мы много общались. Он рассказывал о своем клубе, я — о своем.
«СЛУЦКИЙ НЕ ДАЛ МНЕ ШАНСА»
— Как Вам работается с Дмитрием Парфеновым и Владимиром Бесчастных?
— Я в свое время, когда играл в ЦСКА, работал со Слуцким, и мне есть с кем сравнить. Понятно, что у Леонида Викторовича опыта больше. Но наш сегодняшний тренерский штаб в «Тосно» состоит из бывших спортсменов, которые в былые времена играли на высоком уровне. У них есть огромный багаж знаний, и они могут много чего рассказать, передать свой опыт. Нам как молодым игрокам подобные познания необходимы. Как тренеры Бесчастных и Парфенов здорово взаимодействуют, они блестяще разбираются в футболе, особенно в тактической его части.
За их достижениями стоит выход в
— Вы играли в ЦСКА. Можно ли сейчас сказать, что Слуцкий Вас недооценил?
— Это было давно. В том, что он меня не заметил, виноват и я в
— Вы бы хотели вернуться в ЦСКА? Тем более, у них большие проблемы с нападающими…
— В ближайшие полгода для меня приоритетом будет «Тосно», и я хочу по максимуму помочь клубу. Как будет трансферное окно, там посмотрим. Но если заглядывать в будущее, любая команда, которая выше рангом, для меня будет большим вызовом. И если я хочу расти как футболист, естественно, я перейду в команду, которая будет играть в еврокубках, будет бороться в первой пятерке. Если так сложится, что мне вновь придется надеть футболку ЦСКА, то я буду рад этому, потому что я воспитанник этого клуба и этой школы. Но если будет и другая команда, я тоже не расстроюсь.
— Даже если «Спартак» пригласит, Вы тоже пойдете?
— Конечно. У меня нет идеологической зашоренности. Есть много примеров, когда игроки одной школы играли потом за принципиальных соперников. Роман Широков, к примеру, -воспитанник ЦСКА, но это не мешало ему играть за «Зенит», а потом и за «Спартак». Главное — расти как футболист. В ЦСКА я не играю уже 6 лет. Да, я прошел с ними школу, но я так и не дебютировал в основном составе. Поэтому никакой принципиальности для меня нет.
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