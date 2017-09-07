В Корее опровергли сообщения о возвращении Хиддинка на пост главного тренера сборной

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Высокопоставленный чиновник ассоциации в интервью AP News сообщил, что главный тренер команды Син Тхэ Ен имеет полное доверие руководства и продолжит работу на своем посту. Он работает со сборной два месяца после увольнения Ули Штилике.

Напомним, Хиддинк возглавлял Корею на чемпионате мира-2002 и привел ее к четвертому месту на турнире. Сейчас голландец находится без работы.