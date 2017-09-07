В Корее опровергли сообщения о возвращении Хиддинка на пост главного тренера сборной
Футбольная ассоциация Кореи опровергла информацию о том, что Гус Хиддинк может снова возглавить национальную команду. С таким сообщением выступил один из местных телеканалов после того, как корейцы оформили выход в финальную часть чемпионата мира-2018.
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Высокопоставленный чиновник ассоциации в интервью AP News сообщил, что главный тренер команды Син Тхэ Ен имеет полное доверие руководства и продолжит работу на своем посту. Он работает со сборной два месяца после увольнения Ули Штилике.
Напомним, Хиддинк возглавлял Корею на чемпионате мира-2002 и привел ее к четвертому месту на турнире. Сейчас голландец находится без работы.
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