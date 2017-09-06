Маевский: Cборную в Казахстане критикуют так же, как и в Беларуси

— С каким настроением возвращаетесь в «Астану»?

— Понятно, что не с самым лучшим. Все рассчитывали на совсем другой результат в этих двух матчах. Но негативные эмоции я должен оставить в Беларуси, потому что в клубе очень напряжённый график, впереди поединки и чемпионата, и Лиги Европы, где буду участвовать впервые. И там буду делать свою работу, которую умею и которая ценится. В клубе, где на меня всерьёз рассчитывают, где я выполняю те функции, которые умею лучше всего, выступая на привычной для меня позиции.

— Что ждёте от Лиги Европы?

— В первую очередь интересной осени и положительных эмоций. Мы попали в группу с хорошими европейскими командами. Будем стараться играть, побеждать. И с «Вильярреалом», и со «Славией», и с «Маккаби». Проходимые ли это соперники для «Астаны»? Для меня любой соперник сложный и интересный, с которым нужно стараться играть в футбол. Главное — настроиться, выполнять тактическую установку, план, тогда и можно будет добиться хорошего результата.

— В Казахстане футбол любят больше, чем в Беларуси?

— Что касается сборной, то там её критикуют так же, как и здесь. Проигрывает — негатив выливается, выиграет — все радуются и хвалят. А если говорить об «Астане», то к команде относятся очень хорошо. Потому что мы представляет страну в Европе, сейчас будем выступать на групповом этапе. Давление, конечно, есть, но мы справляемся, к счастью.

— А что касается развития футбола, той же инфраструктуры?

— Конечно, во многих городах она хромает. И это обусловлено в первую очередь климатом, погодой. В Казахстане зимы очень холодные, а лето — очень жаркое. И поэтому масса искусственных полей в стране, в том числе и у «Астаны».

— Вы как-то уже говорили, что переезд в Казахстан приносил и приносит только положительные эмоции.

— И это так. Я играю в хорошей команде, которая борется за чемпионство. Играем в Лиге Европы. Всё то, что я искал, нашёл. Остальное зависит от меня.

— Так как вы заиграны за сборную Беларуси, казахстанское гражданство уже не предложат?

— Да я бы его и не принял в любом случае.