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https://sport.mail.ru/news/football-national/30912925/
6 сентября 2017, 10:26 | Футбол: Сборные | Sports.kz

РФС оценил возможность проведения товарищеского матча с Казахстаном

Потерпевший пять поражений в пяти играх на посту главного тренера сборной Казахстана россиянин Александр Бородюк, видимо, уверен, что ФФК не уволит его ни при каких исходах заключительных встреч отборочного турнира чемпионата Мира-2018 с Румынией и Арменией, а сам он об уходе и не думает.

Потерпевший пять поражений в пяти играх на посту главного тренера сборной Казахстана россиянин Александр <span class=error>Бородюк</span> видимо уверен что <span class=error>ФФК</span> не уволит его ни при каких исходах заключительных встреч отборочного турнира чемпионата Мира-2018 с Румынией и Арменией а сам он об уходе и не думает. Увеличить
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Такое мнение сложилось из желания Александра Генриховича организовать в ноябре товарищеский матч с Россией, которая будет вести подготовку к финальной стадии чемпионата Мира-2018.

— Бородюк мне звонил, я его тут же соединил с Черчесовым. У Казахстана хорошая команда, почему нет? Но решать Станиславу Саламовичу. Хотя не удивлюсь, если от журналистов вновь польется этот сарказм. Будут говорить, что слабая команда и прочее, — прокомментировал эту информацию изданию «Спорт день за днем» первый вице-президент РФС Никита Симонян.

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