РФС оценил возможность проведения товарищеского матча с Казахстаном

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Такое мнение сложилось из желания Александра Генриховича организовать в ноябре товарищеский матч с Россией, которая будет вести подготовку к финальной стадии чемпионата Мира-2018.