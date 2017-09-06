РФС оценил возможность проведения товарищеского матча с Казахстаном
Потерпевший пять поражений в пяти играх на посту главного тренера сборной Казахстана россиянин Александр Бородюк, видимо, уверен, что ФФК не уволит его ни при каких исходах заключительных встреч отборочного турнира чемпионата Мира-2018 с Румынией и Арменией, а сам он об уходе и не думает.
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Такое мнение сложилось из желания Александра Генриховича организовать в ноябре товарищеский матч с Россией, которая будет вести подготовку к финальной стадии чемпионата Мира-2018.
— Бородюк мне звонил, я его тут же соединил с Черчесовым. У Казахстана хорошая команда, почему нет? Но решать Станиславу Саламовичу. Хотя не удивлюсь, если от журналистов вновь польется этот сарказм. Будут говорить, что слабая команда и прочее, — прокомментировал эту информацию изданию «Спорт день за днем» первый
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