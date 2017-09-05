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5 сентября 2017, 10:31 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Российские футболисты забили 9 мячей казахстанцам на турнире U-17

МОСКВА, 5 сен — Р-Спорт. Сборная России по футболу на международном юношеском турнире среди игроков не старше 2001 года рождения «Кубок президента Республики Казахстан» разгромила вторую команду Казахстана (составлена из игроков сборных U-16 и U-17).

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 9:0 в пользу россиян.

В четверг россияне сыграют с командой Таджикистана. Турнир, в котором принимают участие 8 сборных, завершится 8 сентября.
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