Российские футболисты забили 9 мячей казахстанцам на турнире U-17
МОСКВА, 5 сен —
Р-Спорт. Сборная России по футболу на международном юношеском турнире среди игроков не старше 2001 года рождения «Кубок президента Республики Казахстан» разгромила вторую команду Казахстана (составлена из игроков сборных U-16 и U-17).
Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 9:0 в пользу россиян.
В четверг россияне сыграют с командой Таджикистана. Турнир, в котором принимают участие 8 сборных, завершится 8 сентября.
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