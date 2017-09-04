Милевский: Шевченко сказал, что нужно тренироваться, за мной будут смотреть

«По коллективу немного скучаю, но сейчас он уже немного поменялся. Остались футболисты, с которыми я играл, но их очень мало.



Хотел бы я сыграть под руководством Андрея Шевченко? Жизнь покажет. Как он сказал, что мне нужно тренироваться, а они будут за мной смотреть», — сказал 32-летний Милевский в эфире программы «Профутбол».