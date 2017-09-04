Милевский: Шевченко сказал, что нужно тренироваться, за мной будут смотреть
Украинский нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал о возможности вызова в сборную Украины. Болельщики белорусской команды признали Милевского лучшим игроком в августе.
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«По коллективу немного скучаю, но сейчас он уже немного поменялся. Остались футболисты, с которыми я играл, но их очень мало.
Хотел бы я сыграть под руководством Андрея Шевченко? Жизнь покажет. Как он сказал, что мне нужно тренироваться, а они будут за мной смотреть», — сказал 32-летний Милевский в эфире программы «Профутбол».
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