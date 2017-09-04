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4 сентября 2017, 18:27 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Милевский: Шевченко сказал, что нужно тренироваться, за мной будут смотреть

Украинский нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал о возможности вызова в сборную Украины. Болельщики белорусской команды признали Милевского лучшим игроком в августе.

Украинский нападающий брестского Динамо Артем <span class=error>Милевский</span> рассказал о возможности вызова в сборную Украины. Увеличить
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«По коллективу немного скучаю, но сейчас он уже немного поменялся. Остались футболисты, с которыми я играл, но их очень мало.

Хотел бы я сыграть под руководством Андрея Шевченко? Жизнь покажет. Как он сказал, что мне нужно тренироваться, а они будут за мной смотреть», — сказал 32-летний Милевский в эфире программы «Профутбол».

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