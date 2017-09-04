Черчесов обострил конкуренцию

РАСШИРЕНИЕ ОБОЙМЫ

Матч с «Динамо», какими бы ни были бело-голубые, свою задачу выполнил от и до. Не буду делать стандартных оговорок вроде «с поправкой на уровень соперника», поскольку это и так очевидно, а соперник был таким, каким он был. И показывать себя футболистам, получив шанс в сборной России, требовалось именно против него. Шутка ли: даже в стартовом составе семь человек — чистые новички?! Когда еще мог состояться подобный эксперимент, если не сейчас и не с таким оппонентом?

А в итоге мы получили то, что обойма национальной команды, прежде достаточно узкая, разом расширилась на шесть-семь исполнителей. Да и кое-кто из прочих наверняка получит другой шанс — в частности, получивший на сборе микротравму и не сыгравший против «Динамо» Гранат. Слишком скромен сейчас выбор игроков в обороне, чтобы стабильный уже второй сезон подряд центральный защитник одного из лидеров первенства, играющий у Курбана Бердыева по той же схеме, что и сборная, не получил возможности попасть в состав. Не забудем и про сыгранность с Кудряшовым.

Целая группа футболистов показала, что они готовы показывать качественную игру здесь и сейчас не только в клубах, но и в национальной команде. Тот же Фабио Капелло не раз говорил, что это разные вещи, и в сборной порой людей, отлично действующих в чемпионате, просто парализует. Ясно, что проверки тут нужны более серьезные, однако ведь и теперь, допустим, почти все, кто вышел со скамейки, не предъявили ничего. Выделить по паре эпизодов можно только Митришева, да и того условно.

Зато группа «стартеров» показала, что готова навязать основным футболистам сборной реальную конкуренцию.

Воскресенье. Химки. Россия — «Динамо» — 3:0. Андрей ЛУНЕВ. Спорт-Экспресс

ЛУНЕВ

Не сомневаюсь, что Станислав Черчесов оценил, как рвался в сборную Андрей Лунев. С «Зенитом» в этом смысле дело иметь непросто — это очевидно хотя бы на примере Артема Дзюбы и Олега Шатова. Чуть какая микротравма — в Санкт-Петербурге делают все, чтобы футболист никуда не отлучался из клуба или возвращался в него. А у Андрея в матче с «Ростовом» разболелось колено.

Но в национальной команде выяснилось, что играть он может. Причем даже все 90 минут, которыми Черчесов явно показал ему свое доверие.

Также обратила на себя внимание достаточно дерзкая (для российской вратарской тусовки) реплика Лунева об Игоре Акинфееве: «Не знаю, почему вы решили, что голкиперы не могут конкурировать с ним в сборной. Поживем — увидим. Он тоже не молодой. Как поется в песне: «Придут честолюбивые дублеры».

Акинфеев — выдающийся, по меркам России даже великий вратарь, побил все возможные рекорды. Но два неудачных больших турнира из трех последних (ЧМ-2014, КК-2017) поставили Черчесова в ситуацию, когда Игорь в сборную, с одной стороны, в его отличной форме не вызываться не может, но, с другой, не может и чувствовать свою незаменимость в ней. И тут должен был появиться кто-то, кто, с одной стороны, будет выступать на стабильно высоком уровне, а с другой, по-спортивному наглый и готовый не преклоняться перед легендой, а пытаться вытеснить ее из состава. Удобных Чепчуговых для Акинфеева в национальной команде больше быть не должно, а если он в условиях полноценной конкуренции докажет свое право выходить на поле — тем лучше!

Не сомневаюсь, что Лунев обязательно получит 90-минутный шанс в одном из контрольных матчей с топ-соперником. И, если воспользуется им, — тут-то и начнется самое интересное. С «Динамо» же он показал то, что и должен был — не расслабился ни на секунду и спокойно взял то немногое, что в его ворота летело.

Воскресенье. Химки. Россия — «Динамо» — 3:0. Константин РАУШ. Спорт-Экспресс

РАУШ И МАРИУ ФЕРНАНДЕС

Русский немец из «Кельна» и бразилец из ЦСКА сыграли с «Динамо» отлично: и объем двигательной активности дали впечатляющий, и первый отдал голевой пас, а второй забил. Но главное, что их общий уровень, технической оснащенности, скоростной выносливости абсолютно соответствует международному стандарту. Если по Мариу Фернандесу сомнений в этом смысле не возникало, то на Рауша хотелось посмотреть поближе, и увиденное не разочаровало. В основном составе крепкого клуба первой бундеслиги просто так стабильно не выходят!

И теперь мы получаем на бровках (а при схеме с тремя центральными защитниками эта позиция становится важнейшей) намного более благополучную картину, чем прежде. И слева, и справа — настоящая конкуренция.

На левом краю, напомню, на Кубке конфедераций отлично выглядел Жирков (удаление с Мексикой не в счет). Сейчас в «Зените» он выходит мало, но с учетом его возраста и травматизма для сборной это только хорошо. Нагрузка стабильного футболиста стартового состава ближе к чемпионату мира выхолостила бы Юрия, а конкретно в его случае сегодняшний режим игры оптимален.

Есть Рауш. Есть, наконец, резко прибавивший в атакующих действиях и уже забивший три мяча, в том числе в дерби со «Спартаком» и в квалификации Лиги чемпионов, Щенников. Есть участник трех последних больших турниров Комбаров. Есть прилично играющий в «Рубине», вызванный в сборную на матч с «Динамо», но не получивший шанс Набиуллин. Пять кандидатов на две позиции — видано ли такое для России?

Справа — Самедов, один из лучших в сборной в течение всего года, который командой руководит Черчесов. В том числе и на Кубке конфедераций, где Александр забил Мексике. Да, сейчас подуставший за лето 32-летний хавбек в «Спартаке» смотрится не так здорово, но зимний перерыв восстановит его силы, а тех, кто стабильно приносил ему пользу, Черчесов никогда не забывает. Это совершенно не гарантирует ему места в основе на чемпионате мира, но в обойме Самедов останется наверняка.

Есть Мариу Фернандес — одна из главных звезд ЦСКА и человек, который привнесет в сборную кусочек Бразилии. Автор первого «натурализованного» гола в истории национальной команды — большой мастер, он повышает средний уровень нашей команды. А с ее в целом не выдающимся техническим потенциалом острота на флангах — важнейшая составляющая успеха.

Есть, наконец, Смольников, избавившийся от всех последствий травмы и операции, здорово начавший сезон в «Зените» при Роберто Манчини. Тот доверяет ему полностью, и видно, что как Терентьев, так и ветеран Анюков смогут вытеснить его из состава только при исключительном стечении обстоятельств. В общем, опять же — три полноценных кандидата в сборную на одной позиции! А Самедов может выходить и на других — ближе к атаке.

Мариу ФЕРНАНДЕС (слева), Алексей (в центре) и Антон МИРАНЧУКИ. Спорт-Экспресс

БРАТЬЯ МИРАНЧУКИ И КУЗЯЕВ

Алексей Миранчук при Черчесове в сборную вызывался постоянно, забивал Бельгии, отдавал с Венгрией. На Кубке конфедераций он сыграл считанные минуты против Новой Зеландии, а с Мексикой его уже готовившемуся выходу на поле помешало удаление Жиркова. Черчесов после турнира подчеркнул: всему свое время. А классный старт нового сезона показал, что это время подходит.

И тут появился его брат-близнец Антон. Такой же техничный и комбинационно мыслящий, но располагающийся чуть глубже и, кажется, физически немного более крепкий. По крайней мере, во время просмотра матчей «Локомотива» у меня не раз складывалось ощущение, что если Антон, как выражаются футболиста, «первый на мяче», то к нему уже не подобраться — тогда как Алексей в этом плане помягче, хотя и в работе с мячом слегка потоньше. В общем, они похожие, но все же разные. Что и хорошо.

В матче с «Динамо» Антон дебютировал за сборную прекрасно. Забитый мяч, удар в штангу, еще один голевой момент, прекрасная диагональ на Мариу Фернандеса в самом начале встречи… Говорят, и на тренировках он впечатлил всех. А наличие в команде брата-близнеца («Они понимают друг друга с полуслова», — сказал Черчесов) повышает ценность второго.

Активен, инициативен, хотя и небезошибочен, с «Динамо» был еще один новичок — Кузяев. В итоге выбор игроков на три позиции в центре поля (а то и четыре, если схема будет — 5−4−1, а не 5−3−2), если все будут здоровы, после возвращения в строй Зобнина у Черчесова таков: Глушаков, Кузяев, Зобнин, Тарасов, Головин, Ерохин, братья Миранчуки, Дзагоев, Оздоев, Шатов. Неплохо, правда? Головину и Миранчукам — по 21, Зобнину — 23, Кузяеву — 24, Мариу Фернандес — 26, да даже и Дзагоеву, который уже девять лет в сборной, — 27. Как и Раушу. Во всем этом и перспектива просматривается, чего еще пару лет назад трудно было предполагать.

Воскресенье. Химки. Россия — «Динамо» — 3:0. Антон ЗАБОЛОТНЫЙ (№ 11). Спорт-Экспресс

ЗАБОЛОТНЫЙ

Самый неожиданный из тех, кто воспользовался шансом в матче с «Динамо» — автор второго гола Заболотный из «Тосно». На пресс-конференции разговор зашел о словах-сомнениях Черчесова из его большого интервью «СЭ» перед началом этого сбора: «В том числе с учетом Кубка конфедераций и вызванных им мыслей о том, нужны ли нам в принципе габаритные форварды или эффективнее делать ставку на динамику, скорость и мобильность».

Заболотный — нападающий габаритный, но, как подчеркнул Черчесов, отвечая на этот вопрос, мобильный. Против «Динамо» форвард действительно очень много двигался, открывался, участвовал во многих атаках и начинал оборонительные действия. То есть отметился не только голом.

Понятно, что его уровень стабильности нуждается в дальнейшей проверке, и говорить о чем-то наверняка в данном случае еще рано. Но если Заболотный продолжит пользоваться своими шансами, то это станет плохой новостью для Дзюбы и Бухарова. Исходя из слов Черчесова, можно предположить, что в четверку форвардов, которые поедут на ЧМ-2018, один большой все-таки попадет — для тактической вариативности, а возможно, ради специфической задачи сделать более эффективным навал в конце встречи, если надо забивать.

Дзюба сейчас не играет и остался в «Зените», что до следующего трансферного окна сулит ему не лучшие перспективы в плане практики. Артем не раз вызывался Черчесовым в сборную, но появился на поле лишь в одном матче (правда, сделал в нем дубль), хотя за «Зенит» при этом выступал регулярно. И сам из-за травмы решил уехать со сбора перед Кубком конфедераций. Все эти факторы в его пользу не говорят.

Как и резкий прогресс Кокорина, лучшего бомбардира чемпионата России-2016/17, и то, что у него с Черчесовым еще летом (до начала работы с Манчини!) состоялся продуктивный, судя по цитатам обоих, разговор. О том, чтобы главный тренер сборной беседовал с Дзюбой, я ничего не слышал.

Очевидно, что Кокорина (если все с ним будет в порядке) вызовут в сборную в октябре, и посмотреть на схему 5−3−2 с двумя форвардами Кокориным и Смоловым очень интересно. Так же, как в прошлом сезоне интересно было наблюдать за тандемом Смолов — Дзюба, но в жизнь он так ни разу не материализовался: «ломался» то один, то другой.

На позицию второго форварда есть и неплохо выглядевший на Кубке конфедераций Полоз, и Алексей Миранчук, способный действовать также в полузащите. Учитывая, что в строй еще не вернулся Бухаров, на сегодня Заболотный занимает вакансию большого форварда, необходимого именно для конкретных игровых ситуаций. Так же, как, например, Тарасов нужен Черчесову строго как в концовке матча с Новой Зеландией, когда ведя в счете нужно «снять верх» и укрепить опорную зону.

Воскресенье. Химки. Россия — «Динамо» — 3:0. Роман НОЙШТЕДТЕР. Спорт-Экспресс

ЗАЩИТА — ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРОБЛЕМА

А вот чего матч с «Динамо» не помог расширить — это обойму в линии защиты. Нойштедтер в ней и так присутствовал — и, если не считать одного неудачного действия в концовке встречи, сыграл из защитников увереннее всех. Что и неудивительно, поскольку сейчас, в отличие от прошлого сезона, он постоянно выходит на поле в «Фенербахче». При скромном выборе исполнителей в обороне Черчесов, думаю, будет вызывать его и дальше. А может, и ставить.

Шахов из «Тосно», до этого сезона никогда не игравший в премьер-лиге, — футболист с неплохими качествами, но сыроватый, его еще доводить и доводить. Он чем-то напоминает мне молодых Березуцких, что с учетом дальнейшей карьеры близнецов из ЦСКА можно рассматривать как комплимент, только с оговорками — все-таки Шахову не 20 или 22, а уже 26. Успеет ли эта доводка осуществиться до чемпионата мира — вопрос. Что же касается Кутепова, то с учетом его сегодняшней игровой практики в «Спартаке», если она такой и останется, перспективы в сборной очевидны. Точнее, их отсутствие. С «Динамо» Илья выглядел в соответствии с этой самой практикой.

Добавляем сюда тройку основных защитников на Кубке конфедераций — Джикию и Кудряшова, чьи игра и форма не оставляют сомнений в их состоятельности, и Васина, продолжающего ошибаться. Плюс Гранат, который с большой долей вероятности вышел бы в основе на матч с «Динамо», но травмировался. Возможно, еще Камболов. В любом случае выбор скуден.

Но это — единственный удручающий (хотя и не блещущий новизной) вывод по итогам воскресного спарринга. В остальном, думаю, все вышло именно так, как задумывал для этого случая Черчесов. Сборная к чемпионату мира продолжает строиться.