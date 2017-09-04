РФС представил видео вокруг матча сборной России с «Динамо»
Сборная России представила видео вокруг товарищеского матча с московским «Динамо», опубликованное на канале РФС в YouTube. Встреча состоялась 3 сентября и завершилась в пользу национальной команды (3:0).
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Подопечные Станислава Черчесова вышли вперёд на 22-й минуте, когда точным ударом отметился один из многочисленных дебютантов сборной Антон Миранчук. Незадолго до конца первого тайма преимущество национальной команды удвоил Антон Заболотный. Точку на 58-й минуте поставил Марио Фернандес, который в прошлом году получил российское гражданство.
Главные тренеры
|Станислав Черчесов
|Юрий Калитвинцев
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|13
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|2
|7
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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