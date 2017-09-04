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4 сентября 2017, 10:47 | Футбол: Сборные | Vesti.kz

Главный тренер сборной Казахстана рассказал о возможной натурализации Рохера Каньяса

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Александр Бородюк со скепсисом относится к натурализации легионеров. Он склонен больше доверять молодым футболистам, передает корреспондент Vesti.kz.

— Есть ли наработки у Федерации футбола Казахстана натурализовать какого-нибудь легионера под сборную на следующий отборочный цикл? Например, того же Рохера Каньяса?

— Мы понимаем, что Каньяс — хороший игрок. Но не знаем, как он дальше будет играть. Есть немало примеров, когда футболистам делали паспорт, а они играли все хуже и хуже. Натурализация — ложный путь. Если привезем 11 бразильцев, мы просто перекроем дорогу казахстанским мальчишкам. По мне, целесообразно доверять молодым игрокам. Лучше набьем шишки, зато будут играть доморощенные футболисты и биться за свою страну.

Разговаривал еще с Зуевым, уроженцем Казахстана. Однако он решил играть за Россию. Что тут поделаешь, это его право.

Напомним, что 27-летний колумбийский полузащитник Рохер Каньяс выступает в КПЛ с 2012 года. На сегодняшний день защищает цвета шымкентского «Ордабасы». До этого играл за карагандинский «Шахтер», «Астану» и кипрский АПОЭЛ (на правах аренды).

Александр Зуев (21 год) родился в Костанае. Заниматься футболом начал в секции клуба «Тобол». Его первым тренером был Рафик Балбабян. В 2005 году переехал в Россию. С того момента выступал за московский «Спартак», самарские «Крылья Советов». Сейчас является игроком «Ростова». Также привлекался за все молодежные сборные России.

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