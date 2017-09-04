Матч кубка Азии Киргизия-Мьянма в Бишкеке отменен из-за террористической угрозы
БИШКЕК, 4 сен — РИА Новости.
Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков своим решением отменил намеченный на 5 сентября матч Киргизия — Мьянма в рамках отборочного раунда на Кубок Азии-2019 по футболу в целях обеспечения безопасности, сообщила РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы киргизского кабмина.
В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности проводят операцию против исламских боевиков из проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве.
«В связи со сложившейся непростой ситуацией в Мьянме и большим общественным резонансом вопроса, а также в связи с повышенной террористической угрозой и недопущением массовых беспорядков на почве межрелигиозной вражды, матч отменен», — сообщила собеседница агентства.
По ее данным, причиной отмены спортивного состязания стала «информация, поступившая от правоохранительных органов» республики о возможности попытки организации массовых беспорядков.
Игра национальных сборных Мьянмы и Киргизии должна была состояться 5 сентября на центральном стадионе Бишкека. В настоящий момент федерация футбола Киргизии ведет переговоры с Мьянмой и ФИФА о переносе даты и места матча.
Военные Мьянмы ранее передали заявление, согласно которому в ходе столкновений правительственных сил и
Рохинджа (рохинья) — этнические
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