Матч кубка Азии Киргизия-Мьянма в Бишкеке отменен из-за террористической угрозы

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности проводят операцию против исламских боевиков из проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве.

«В связи со сложившейся непростой ситуацией в Мьянме и большим общественным резонансом вопроса, а также в связи с повышенной террористической угрозой и недопущением массовых беспорядков на почве межрелигиозной вражды, матч отменен», — сообщила собеседница агентства.

По ее данным, причиной отмены спортивного состязания стала «информация, поступившая от правоохранительных органов» республики о возможности попытки организации массовых беспорядков.

Игра национальных сборных Мьянмы и Киргизии должна была состояться 5 сентября на центральном стадионе Бишкека. В настоящий момент федерация футбола Киргизии ведет переговоры с Мьянмой и ФИФА о переносе даты и места матча.

Военные Мьянмы ранее передали заявление, согласно которому в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа, которые начались неделю назад, погибли почти 400 человек: было уничтожено 370 боевиков, потери среди правительственных сил составили 15 человек. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.