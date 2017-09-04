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4 сентября 2017, 10:33 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Матч кубка Азии Киргизия-Мьянма в Бишкеке отменен из-за террористической угрозы

БИШКЕК, 4 сен — РИА Новости. Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков своим решением отменил намеченный на 5 сентября матч Киргизия — Мьянма в рамках отборочного раунда на Кубок Азии-2019 по футболу в целях обеспечения безопасности, сообщила РИА Новости в понедельник представитель пресс-службы киргизского кабмина.

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности проводят операцию против исламских боевиков из проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве.

«В связи со сложившейся непростой ситуацией в Мьянме и большим общественным резонансом вопроса, а также в связи с повышенной террористической угрозой и недопущением массовых беспорядков на почве межрелигиозной вражды, матч отменен», — сообщила собеседница агентства.

По ее данным, причиной отмены спортивного состязания стала «информация, поступившая от правоохранительных органов» республики о возможности попытки организации массовых беспорядков.

Игра национальных сборных Мьянмы и Киргизии должна была состояться 5 сентября на центральном стадионе Бишкека. В настоящий момент федерация футбола Киргизии ведет переговоры с Мьянмой и ФИФА о переносе даты и места матча.

Военные Мьянмы ранее передали заявление, согласно которому в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа, которые начались неделю назад, погибли почти 400 человек: было уничтожено 370 боевиков, потери среди правительственных сил составили 15 человек. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек в настоящее время они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы. Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными «араканцами» — буддистами — долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011—2012 годах.

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