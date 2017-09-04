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4 сентября 2017, 10:03 | Футбол: Сборные | Vesti.kz

Бородюк: В КПЛ есть лишь два футболиста с хорошо развитым игровым мышлением, соответствующие международному уровню

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Александр Бородюк рассказал СМИ о том, что в чемпионате Казахстана есть лишь два футболиста с хорошо развитым игровым мышлением, которые соответствуют международному уровню.

— В играх с сильными командами сразу проявляются все минусы, над устранением которых впоследствии и следует работать. Нам сейчас прислали статистические данные по нашим футболистам. По ним можно сделать вывод, что в казахстанском чемпионате есть лишь два футболиста с хорошо развитым игровым мышлением. То есть они соответствуют международному уровню. Остальные пока в этом компоненте не дотягивают, — поведал Бородюк.

Сборная Казахстана по футболу в ноябре может провести товарищеский матч с Россией.

Напомним, что в ночь с 4-го на 5-е сентября сборная Казахстана сыграет с командой Польши в матче отборочного цикла чемпионата мира-2018. Встерча пройдет в Варшаве и начнется в 00:45 по времени Астаны. После семи туров поляки с 16 очками возглавляют отборочную группу Е. Подопечные Александра Бородюка с двумя баллами замыкают таблицу.

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