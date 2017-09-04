Сборная Казахстана по футболу в ноябре может провести товарищеский матч с Россией

— Много наша сборная пропускает официальных окон для товарищеских матчей. Как решить эту проблему?

— Официальные даты для контрольных игр, конечно же, нужно использовать. Не буду скрывать. Сейчас мы официально обратились к двум европейским сборным о проведении товарищеских матчей в ноябре. Ждем от них ответа. Чем сильнее соперник, тем лучше.

Есть еще идея принять участие в международном турнире в Турции, куда, например, могут приехать сборные постсоветского пространства. Такие турниры только на пользу пойдут нашей сборной. Можно в дальнейшем подумать об организации Кубка Содружества на уровне сборных, в которых могли бы выступать игроки до 25 лет.

— Есть возможность сыграть товарищеский матч с Россией?

— Разговаривал с Черчесовым, предложил ему провести товарищеский матч в ноябре.

Но не знаю, как все сложится. В целом, многие сборные заинтересованы в контрольных играх с командами, не попавшими на чемпионат мира. Поэтому после завершения отборочного цикла будут поступать от них какие-то предложения. В этом направлении федерация работает.

Напомним, что матч отборочного цикла чемпионата мира-2018 Польша — Казахстан пройдет в ночь с 4 на 5 сентября в Варшаве. Начало — в 00:45 по времени Астаны. После семи туров поляки с 16 очками возглавляют отборочную группу Е. Подопечные Александра Бородюка с двумя баллами замыкают таблицу.