Сборная Казахстана по футболу в ноябре может провести товарищеский матч с Россией
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Александр Бородюк поведал представителям СМИ об идущих переговорах с двумя европейскими сборными по поводу товарищеских игр в ноябре.
— Много наша сборная пропускает официальных окон для товарищеских матчей. Как решить эту проблему?
— Официальные даты для контрольных игр, конечно же, нужно использовать. Не буду скрывать. Сейчас мы официально обратились к двум европейским сборным о проведении товарищеских матчей в ноябре. Ждем от них ответа. Чем сильнее соперник, тем лучше.
Есть еще идея принять участие в международном турнире в Турции, куда, например, могут приехать сборные постсоветского пространства. Такие турниры только на пользу пойдут нашей сборной. Можно в дальнейшем подумать об организации Кубка Содружества на уровне сборных, в которых могли бы выступать игроки до 25 лет.
— Есть возможность сыграть товарищеский матч с Россией?
— Разговаривал с Черчесовым, предложил ему провести товарищеский матч в ноябре.
Но не знаю, как все сложится. В целом, многие сборные заинтересованы в контрольных играх с командами, не попавшими на чемпионат мира. Поэтому после завершения отборочного цикла будут поступать от них
Напомним, что матч отборочного цикла чемпионата мира-2018 Польша — Казахстан пройдет в ночь с 4 на 5 сентября в Варшаве. Начало — в 00:45 по времени Астаны. После семи туров поляки с 16 очками возглавляют отборочную группу Е. Подопечные Александра Бородюка с двумя баллами замыкают таблицу.
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