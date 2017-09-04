Фернандес вошел в историю

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Многие тренеры убеждены: уровень клубов сейчас сильно превосходит сборные, а качество игры на ЧМ и Euro несопоставимо с решающими стадиями Лиги чемпионов. Впечатления последних дней — разгром французами голландцев и шоу Зинедина Иско (это не опечатка) и всей «красной фурии» против Италии — заставили в этом усомниться. Глядя на эту красоту, возмечталось о том, чтобы топ-клубы и топ-сборные померились силами лицом к лицу. Чтобы схлестнулись, например, «Реал» и Германия. Или Бразилия с «Баварией». Дивное было бы зрелище! Только вряд ли ему суждено стать реальностью.

А в реальности — Россия-2 — «Динамо-1,5». У бело-голубых помимо Панченко не было Шуньича и Бечирая, дружно забивших голы за свои балканские сборные, и приболел Ташаев. У сборной травма не позволила попасть в заявку еще одному недавнему завсегдатаю «Арены Химки» — Гранату, а Ильин покинул расположение команды еще накануне.

Тем не менее ворчание по поводу вывески этого матча — и особенно второго состава сборной — считаю неуместным. Да, соперника ей можно было подобрать и из числа сборных, но это уже проблема РФС. Просмотр же ближайшего резерва — штука уместная и своевременная. Спросите хоккейного коллегу Черчесова — Олега Знарка, на прошлогодних этапах Евротура резко и эффективно омолодившего сборную. И смотреть на ее игру на проходных ранее турнирах стало одно удовольствие. У новичков мотивация другая!

На эстетику на «Арене Химки» на фоне Франции и Испании рассчитывать было трудно, но идея с бесплатными билетами (не нашли соперника за рубежом — надо же что-то придумать компенсации ради) сработала даже круче, чем ожидалось. Разобраны были все, и за час у касс стадиона собралась толпа, но порадовать ее было нечем: билеты закончились.

С начала матча зазвучало непривычное: на «Рос-си-я!» с одной трибуны фанаты бело-голубых отвечали еще более мощным «Ди-на-мо!». Атмосферу полноценной игры это создало, но как все-таки наш народ любит халяву! И все же лучше так, чем при пустых трибунах.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/TeamRussia">@TeamRussia</a> <br><br>Контрольный матч. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE?src=hash">#РоссияДинамо</a> 1:0 22' Антон Миранчук (<a href="https://twitter.com/fclokomotiv">@fclokomotiv</a>) <a href="https://t.co/ot7gqa5cpA">pic.twitter.com/ot7gqa5cpA</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/904358935276158976">3 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«ПОЛУЛЕГИОНЕРЫ» НА ФЛАНГАХ ДЕБЮТИРОВАЛИ ХОРОШО

Футболистам через девять месяцев предстоят «роды» домашнего чемпионата мира. И когда, если не сейчас, тренерам вблизи смотреть на тех, кто вполне может стать частью обоймы, — на Лунева и Кузяева, Рауша и Мариу Фернандеса, братьев Миранчук?

Стартовый состав нового призыва черчесовцев оказался довольно ожидаемым, пусть для семи человек из 11 это и был дебют. «В нем вышли те, кто был лучше готов», — скажет тренер после игры. На поле вышли все четверо игроков, заявленных на большие турниры, — Нойштедтер (Euro-2016), Тарасов, Алексей Миранчук и Кутепов (КК-2017). Говорят, Нойштедтер, перед июньским турниром ходивший мрачнее тучи и в итоге не попавший в заявку, на этом сборе разве что не сиял. Вот что значит человек в «Фенере» не только играет, но и забивает!

Рассказывают, что лучше всех на тренировках смотрелись Антон Миранчук и два фланговых «полулегионера» — Рауш и Мариу Фернандес. Все трое тоже вышли с первых минут. Как и Кузяев — один из самых ярких игроков первенства, и Лунев — на сегодня самый сильный из вызванных голкиперов. Обратило на себя внимание, как вратарь «Зенита», несмотря на небольшую травму, хотел приехать в сборную: клуб, судя по заявлениям, не очень желал его отпускать, но Лунев, еще в смешанной зоне после матча с «Ростовом» пообещавший, что приедет, сдержал слово.

Неочевидными фигурами в составе казались разве что игроки «Тосно» Шахов и Заболотный, а также не имеющий игровой практики в «Спартаке» Кутепов. На месте одного из защитников наверняка играл бы, будь он здоров, Гранат, а других «столбов» в команде не было. Кто-то ожидал сразу увидеть динамовца Панченко, но у него, по словам Черчесова, «были определенные вопросы по состоянию».

Тройку центральных защитников составили Нойштедтер, Кутепов и Шахов, бровки закрывали Рауш и Мариу Фернандес. Роль чистого опорника выполнял Тарасов, над ним расположились Антон Миранчук и Кузяев, а пару форвардов составили Заболотный и Алексей Миранчук.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/TeamRussia">@TeamRussia</a> <br><br>Контрольный матч. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE?src=hash">#РоссияДинамо</a> 2:0 40' Антон Заболотный (<a href="https://twitter.com/fctosno">@fctosno</a>) <a href="https://t.co/GZnbgM5BNI">pic.twitter.com/GZnbgM5BNI</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/904362819994431489">3 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В РФПЛ АНТОН МИРАНЧУК ЕЩЕ НЕ ЗАБИВАЛ

Пара жестких подкатов от Тарасова, после которых ему приходилось извиняться перед динамовцами, показала, что сборники приехали в Химки не в песочнице возиться. Товарищеским духом от матча не пахло. Он был, как любит Черчесов, вполне себе контрольным.

Сразу начал «вышивать» остроумные передачи и финты Алексей Миранчук, а за ним и другие потянулись. С братом и Кузяевым взаимодействие в центре у них наладилось быстро, хотя зенитовец, будучи активным, ошибался все же чаще, чем в клубе. Заметен был Заболотный. Правда, желание забить у него порой зашкаливало. Раз он здорово принял мяч спиной к воротам и развернулся, но вместо паса направо на открывшегося Мариу вдруг пробил метров с 30. По воробьям. А вот в следующий раз форвард «Тосно» ударил с полулета уже куда ближе к цели — мяч пролетел над ближней «девяткой».

Так в середине тайма и до гола дошло. И какого красивого! Мне сразу вспомнилось, как в тех же Химках дебютировал с гола в матче против Белоруссии в 2015 году Алексей Миранчук. Теперь же его брат после выноса динамовцев через центр приложился с лета метров с 23 так, что у Нарубина не было шансов. В оправдание голкиперу можно сказать, что там был небольшой рикошет от Рыкова. В премьер-лиге Антон еще не забивал, а начать решил прямо со сборной.

На кураже Миранчук нарядно обыграл на фланге Морозова и закрутил мяч с острого угла. Нарубин укротил его лишь со второй попытки. В общем, информация об отличной работе бывшего хавбека эстонской «Левадии» получила в Химках абсолютное подтверждение. Правда, в одном эпизоде после потери Миранчука «Динамо» едва не забило, но Черчесов за этот момент раскритиковал Кутепова, который «подсунул» Антону мяч в борьбу.

Бодр и решителен слева был Рауш. Левофланговый «Кельна», пойдя в обводку и пробросив мяч между ногами соперника, заработал штрафной, а скоро отдал голевой пас. Алексей Миранчук выкатил мяч на фланг Раушу, а тот сделал очень сильный прострел к линии вратарской. Заболотный («фактурный, но подвижный», — характеристика главного тренера) в касание вогнал мяч под перекладину.

«Я доволен», — резюмирует после игры Черчесов. Речь шла именно о первом тайме.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/TeamRussia">@TeamRussia</a><br><br>Контрольный матч. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE?src=hash">#РоссияДинамо</a> 3:0 58' Марио Фернандес (<a href="https://twitter.com/pfc_cska">@pfc_cska</a>) <a href="https://t.co/1vfgKgq45u">pic.twitter.com/1vfgKgq45u</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/904372818489614338">3 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПЕРВЫЙ БРАЗИЛЬСКИЙ ГОЛ В ИСТОРИИ СБОРНОЙ

Замен в перерыве Черчесов (в отличие от Калитвинцева, поменявшего сразу четверых) делать не стал, еще раз подчеркнув полноценный для него статус матча и отличие стартового состава от запаса. Лишь на 55-й минуте он порадовал болельщиков «Динамо», выпустив вместо Заболотного человека, которого те встретили скандированием: «Хей-хей, Панченко, забей!» При том что забивать-то они просили в ворота их же команды.

Панченко почти сразу внял просьбе. Правда, не забив, а начав голевую атаку продольным пасом по флангу на Алексея Миранчука. Тот срезал угол, вышел один на один с Шуниным — и, казалось, до последнего думал пробить. Но все же отпасовал, а его брат оказался в сантиметрах от дубля, с лета пробив в штангу. А первым на добивании оказался Мариу Фернандес, забив первый «бразильский» гол в истории сборной. Кстати, все три мяча — на счету новичков.

Вскоре настало время вступить в игру и Луневу — вратарь эффектно вытащил мяч из «девятки» после удара Соснина. Еще пара штрихов. Замена Тарасова повлекла за собой передачу капитанской повязки Нойштедтеру. Так и не вышли на поле Караваев, чьи мысли на сборе, по словам Черчесова, были заняты так и не состоявшимся переходом в «Локомотив», Набиуллин, Стоцкий, Селихов и Синицын.

Обоим латералям Черчесов дал поиграть по 70 минут, заменив Рауша и Фернандеса одновременно. С их помощью выбор на флангах очевидно расширился («Мы получили в их лице игроков, которые нам помогут», — скажет Черчесов). А Антон Миранчук, которому при замене досталось больше всех аплодисментов, и Кузяев наверняка войдут в обойму в центре поля. Сложнее, как обычно, в защите — Шахов и особенно Кутепов ошибались, а под занавес момент бело-голубым подарил и Нойштедтер.

«Надо гол престижа!» — раздавалось с трибун, но не для того Черчесов дал провести все 90 минут в воротах Луневу, чтобы тот позволил «Динамо» забить. Остановила голеаду и сборная: резервисты смотрелись явно хуже тех, кто матч начал. Отсюда и вывод, кто из новичков воспользовался шансом. Полагаю, это Антон Миранчук (Алексей в сборной давно свой человек), Мариу Фернандес, Рауш, Лунев, Кузяев и Заболотный. Немало, правда? Так что не исключаю, что об этой игре со странной вывеской, но при полных трибунах мы еще вспомним. Во время ЧМ-2018.

Игорь РАБИНЕР

из Химок.