Роббен обошел Кройфа по количеству голов за сборную Голландии

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33-летний голландец стал автором победного гола в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018​ против Болгарии (3:1). Роббен на 67-й минуте поразил ворота болгар и забил свой 34-й гол в футболке сборной. По этому показателю он обошел легендарного Йохана Кройфа и Абе Ленстра, у которых по 33 гола.

Напомним, что лучшим бомбардиром сборной Голландии остается Робин ван Перси, в активе которого 50 голов.