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4 сентября 2017, 0:46 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Роббен обошел Кройфа по количеству голов за сборную Голландии

Полузащитник Арьен Роббен вышел на 7-е место в списке бомбардиров сборной Голландии.

Полузащитник <span class=error>Арьен</span> <span class=error>Роббен</span> вышел на 7-е место в списке бомбардиров сборной Голландии. Увеличить
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33-летний голландец стал автором победного гола в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018​ против Болгарии (3:1). Роббен на 67-й минуте поразил ворота болгар и забил свой 34-й гол в футболке сборной. По этому показателю он обошел легендарного Йохана Кройфа и Абе Ленстра, у которых по 33 гола.

Напомним, что лучшим бомбардиром сборной Голландии остается Робин ван Перси, в активе которого 50 голов.

3.09.2017 19:00 Отборочный турнир: Группа A Amsterdam ArenA
Нидерланды 3:1 Болгария
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Дик Адвокат Петар Хубчев
Голы
7′ Дэйви Преппер  
67′ Арьен Роббен  
80′ Дэйви Преппер  
  Георгий Костадинов 69′
Составы
Яспер Силлессен 1
Кенни Тете 2
Дэйли Блинд 5
Стефан де Фрай 3
Уэсли Худт 4
Винсент Янссен 9
Арьен Роббен (к) 11
Джорджиньо Вайналдум 6
54′ Тонни Вилхена 8
Квинси Промес 7
86′ Дэйви Преппер 10
Марко ван Гинкел 20
13 Пламен Илиев
2 Страхил Попов
3 Петар Занев
5 Георгий Терзиев 33′
15 Васил Божиков
18 Ивайло Чочев 78′
7 Георгий Костадинов
10 Ивелин Попов (к) 83′
4 Атанас Зехиров 45′
17 Георгий Миланов 73′
11 Станислав Манолев 60′ 58′
16 Андрей Галабинов
22 Александр Цветков 24′
6 Симеон Славчев
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
3 Угловые 4
19 Фолы 17
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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