Роббен обошел Кройфа по количеству голов за сборную Голландии
Полузащитник Арьен Роббен вышел на 7-е место в списке бомбардиров сборной Голландии.
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33-летний голландец стал автором победного гола в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Болгарии (3:1). Роббен на 67-й минуте поразил ворота болгар и забил свой 34-й гол в футболке сборной. По этому показателю он обошел легендарного Йохана Кройфа и Абе Ленстра, у которых по 33 гола.
Напомним, что лучшим бомбардиром сборной Голландии остается Робин ван Перси, в активе которого 50 голов.
|3.09.2017 19:00
|Отборочный турнир: Группа A
|Amsterdam ArenA
|Нидерланды
|3:1
|Болгария
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Дик Адвокат
|Петар Хубчев
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|3
|Угловые
|4
|19
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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