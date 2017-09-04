Дмитрий Хохлов: У Комбарова появился очень серьезный конкурент
Главный тренер молодежного «Динамо» в игре экспериментального состава сборной России против
бело-голубых увидел, что в ближайшее время национальную команду могут усилить сразу несколько человек.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Это успех сборной или неудача
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— Кто именно?
— Я больше наблюдал за Миранчуками, Фернандесом и Раушем. И ребята, особенно Рауш и Антон Миранчук, приятно удивили. Просто возможности Алексея и Мариу нам и так известны, а вот Антона и Константина болельщики, думаю, видели реже.
— Антон сейчас прогрессирует в клубе.
— И это радует. Но
— Как думаете, сколько Миранчуков будет в основном составе в 2018 году?
— Лично мне бы хотелось, чтобы им обоим нашлось место. Думающие, играющие исполнители. Главное, чтобы продолжили прогресс. Нужна стабильность — не раз в три встречи показывать уровень, а постоянно. Иногда у молодых с этим трудности.
— Есть ли
— Не сказал бы, что их много. Ребята похожи не только внешне. И один и второй — с техникой, дриблингом, каждый видит поле и партнеров. Да, друг с другом играют часто, но так и должно быть. Думаю, они и соревнуются еще и между собой, что всегда идет на пользу.
— Дебют Мариу Фернандеса — еще один успех этого вечера?
— К Мариу никаких вопросов. Кроме одного.
— Какого?
— Язык
— Идея с натурализацией оправдывает себя?
— В его случае — на сто процентов. Я сразу говорил: если уровень футболиста высокий, позволяют правила и сам человек хочет играть, то не вижу ничего плохого. Посмотрите на другие европейские сборные — там это практикуется в гораздо больших масштабах. В том, что Фернандес — один из лучших в России на своей позиции, нет никаких сомнений. А может, и лучший.
— У Смольникова нет шансов?
— Игорь — тоже сильный футболист, который обязательно поборется за место в составе, но на сегодня я бы предпочел Фернандеса.
— В схеме Черчесова с пятью защитниками на этом месте выходит и Самедов. Его положение тоже под угрозой?
— Не думаю, что Самедова можно считать конкурентом Фернандеса. Если понадобится, Черчесов обоим найдет место на поле.
— Миранчуки, Фернандес — понятно. Вы еще назвали Рауша.
— Впечатлил, что тут скажешь. Для первого матча Рауш отыграл здорово. Думаю, что в его лице Комбаров на левом фланге получил очень серьезного конкурента. Но это хорошо. В сборной должна быть конкуренция, хуже, когда ее нет. Кто кого вытеснит? Гадать не буду. Надо еще смотреть. Но заявку Рауш сделал весомую.
— Как вам сам формат «сборная против клуба»?
— Если выступает не основной состав национальной команды, то нормально. Если же вызваны все сильнейшие, лучше, конечно, противостоять сборным. Но
— Валентина Тимофеевна Яшина сказала в интервью «СЭ» перед матчем, что будет болеть за «Динамо». Вы не разрывались?
— Тоже переживал за одноклубников.
— Расстроились?
— Не так сильно, как если бы речь шла об официальной встрече.
— На ваш взгляд, Черчесов мог
— К сожалению, лучшим игроком в составе команды, по моему мнению, стал не россиянин.
— А кто?
— Самба Соу.
— Кирилл Панченко остается единственным динамовцем в сборной. Закрепится?
— Если выйдет на свой настоящий уровень, то обязательно. Знаю, что Кирилл может гораздо больше. Как он умеет забивать, показал прошлый сезон. В нынешнем тоже старается. Желаю ему самого лучшего.
— Удивил ли вас почти полный стадион?
— Вот бы такое постоянно происходило! Читал, что недавно на открытую тренировку сборной Бразилии пришло 36 тысяч человек. Нам пока к этому можно только стремиться.
|Станислав Черчесов
|Юрий Калитвинцев
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|13
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|2
|7
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
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