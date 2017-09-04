Дмитрий Хохлов: У Комбарова появился очень серьезный конкурент

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— Это успех сборной или неудача бело-голубых?

— Все-таки «Динамо» позиционировало матч как тренировочный — об этом сразу сказал Юрий Калитвинцев, поэтому не будем судить строго. Всем нужно было дать поиграть, что тренер и сделал. Думаю, свои задачи выполнил. Как и Станислав Черчесов. Конечно, у ребят из сборной получалось лучше. Претенденты, которых вызвали, высоко мотивированы — это бросалось в глаза. Многие, думаю, доказали, что достойны и дальше приезжать в команду.

— Кто именно?

— Я больше наблюдал за Миранчуками, Фернандесом и Раушем. И ребята, особенно Рауш и Антон Миранчук, приятно удивили. Просто возможности Алексея и Мариу нам и так известны, а вот Антона и Константина болельщики, думаю, видели реже.

— Антон сейчас прогрессирует в клубе.

— И это радует. Но все-таки матчей было не так много, как у брата. Надеюсь, что не остановится в росте, и скоро мы будем говорить об обоих Миранчуках в одинаковых выражениях. Видно, что они друг другу помогают, в чем-то даже вдохновляют. Одно дело, когда поддержка идет от партнеров, другое — от брата. Это явно придает дополнительные силы, у футболистов-близнецов так всегда происходит, есть особая связь. И, кстати, на поле это видно — Антон вполне мог забить второй гол как раз с передачи Алексея.

— Как думаете, сколько Миранчуков будет в основном составе в 2018 году?

— Лично мне бы хотелось, чтобы им обоим нашлось место. Думающие, играющие исполнители. Главное, чтобы продолжили прогресс. Нужна стабильность — не раз в три встречи показывать уровень, а постоянно. Иногда у молодых с этим трудности.

— Есть ли какие-то отличия у Алексея и Антона в футбольном смысле?

— Не сказал бы, что их много. Ребята похожи не только внешне. И один и второй — с техникой, дриблингом, каждый видит поле и партнеров. Да, друг с другом играют часто, но так и должно быть. Думаю, они и соревнуются еще и между собой, что всегда идет на пользу.

Вчера. Химки. Россия — «Динамо» — 3:0. 58-я минута. Партнеры поздравляют МАРИУ ФЕРНАНДЕСА (слева) с первым голом в составе нашей сборной. Спорт-Экспресс

— Дебют Мариу Фернандеса — еще один успех этого вечера?

— К Мариу никаких вопросов. Кроме одного.

— Какого?

— Язык все-таки нужно выучить! Никто же не просит говорить на уровне переводчика, но все-таки хорошо бы уметь объясниться. Это, кстати, относится ко всем легионерам, которые приезжают в нашу страну. В остальном Фернандес — в полном порядке.

— Идея с натурализацией оправдывает себя?

— В его случае — на сто процентов. Я сразу говорил: если уровень футболиста высокий, позволяют правила и сам человек хочет играть, то не вижу ничего плохого. Посмотрите на другие европейские сборные — там это практикуется в гораздо больших масштабах. В том, что Фернандес — один из лучших в России на своей позиции, нет никаких сомнений. А может, и лучший.

— У Смольникова нет шансов?

— Игорь — тоже сильный футболист, который обязательно поборется за место в составе, но на сегодня я бы предпочел Фернандеса.

— В схеме Черчесова с пятью защитниками на этом месте выходит и Самедов. Его положение тоже под угрозой?

— Не думаю, что Самедова можно считать конкурентом Фернандеса. Если понадобится, Черчесов обоим найдет место на поле.

— Миранчуки, Фернандес — понятно. Вы еще назвали Рауша.

— Впечатлил, что тут скажешь. Для первого матча Рауш отыграл здорово. Думаю, что в его лице Комбаров на левом фланге получил очень серьезного конкурента. Но это хорошо. В сборной должна быть конкуренция, хуже, когда ее нет. Кто кого вытеснит? Гадать не буду. Надо еще смотреть. Но заявку Рауш сделал весомую.

Вчера. Химки. Россия — «Динамо» — 3:0. Кирилл ПАНЧЕНКО (в центре) с одноклубниками после финального свистка. Спорт-Экспресс

— Как вам сам формат «сборная против клуба»?

— Если выступает не основной состав национальной команды, то нормально. Если же вызваны все сильнейшие, лучше, конечно, противостоять сборным. Но все-таки с выбором «Динамо» вместо Анголы я согласен.

— Валентина Тимофеевна Яшина сказала в интервью «СЭ» перед матчем, что будет болеть за «Динамо». Вы не разрывались?

— Тоже переживал за одноклубников.

— Расстроились?

— Не так сильно, как если бы речь шла об официальной встрече. Все-таки игра товарищеская, больше воспринималась как спарринг, было интересно посмотреть на ребят, на замены, на то, как кто себя проявляет.

— На ваш взгляд, Черчесов мог кого-то приметить в «Динамо» для сборной?

— К сожалению, лучшим игроком в составе команды, по моему мнению, стал не россиянин.

— А кто?

— Самба Соу.

— Кирилл Панченко остается единственным динамовцем в сборной. Закрепится?

— Если выйдет на свой настоящий уровень, то обязательно. Знаю, что Кирилл может гораздо больше. Как он умеет забивать, показал прошлый сезон. В нынешнем тоже старается. Желаю ему самого лучшего.

— Удивил ли вас почти полный стадион?

— Вот бы такое постоянно происходило! Читал, что недавно на открытую тренировку сборной Бразилии пришло 36 тысяч человек. Нам пока к этому можно только стремиться.