Погребняк: Буду стремиться в сборную России, пока играю в футбол
Форвард «Динамо» впервые за долгое время вышел на поле — и сразу против сборной России.
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Нападающий Павел Погребняк вышел за «Динамо» во втором тайме матча со сборной России впервые с 10 мая. Его команда проиграла 0:3. После игры он рассказал о своих впечатлениях корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
— О чём подумали, когда узнали, что сборная сыграет с «Динамо»?
— Не удивился. Спокойно воспринял — со сборной всегда интересно, пусть даже она в облегчённом составе. В первую очередь хотел взглянуть на себя, потому что полтора года практически не играл. Было интересно, готов ли дальше выступать, на что я способен.
— Получилось?
— Это был очень полезный для меня матч. Хорошо, что тренер предоставил игровое время. Понятно, что физической и взрывной силы мне не хватает. Сборная победила по делу. Сегодняшний счёт, к сожалению, отражает соотношение сил.
— Будете продолжать выступать?
— Продолжу карьеру. Всю жизнь боролся и буду продолжать бороться.
— На кого обратили внимание в сборной России?
— Заболотный — молодец, неплохо смотрелся. Все время нацелен на ворота, в результате забил гол. Верховую борьбу выиграл полностью. Ну, и Миранчуки с Тарасовым, конечно, оставили хорошее впечатление.
— Какие слова говорили Панченко перед отъездом в сборную?
— Никаких напутствий, их и не надо было. Это шанс для Кирилла и он сам это прекрасно понимает. Правильно он сказал в интервью: «Забью — буду радоваться».
— Фанаты призывали Панченко забить Лунёву.
— Думаю, фанаты радовались бы голу Кирилла и в наши ворота. Они его любят — Кирилл доказал, что он лидер.
— Как восприняли назначение Тарасова капитаном сборной?
— На мой взгляд, правильное решение. А кто ещё? Миранчук? Рановато ему.
— В матче со сборной почувствовали ностальгию?
— Чтобы меня снова вызвали, нужно много и кропотливо работать. Пока вызов в национальную команду для меня — не актуальный вопрос. Но я буду стремиться попасть туда до тех пор пока играю в футбол.
|Станислав Черчесов
|Юрий Калитвинцев
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|13
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|2
|7
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
- Вышел из игры
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