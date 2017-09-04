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4 сентября 2017, 0:16 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Погребняк: Буду стремиться в сборную России, пока играю в футбол

Форвард «Динамо» впервые за долгое время вышел на поле — и сразу против сборной России.

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Нападающий Павел Погребняк вышел за «Динамо» во втором тайме матча со сборной России впервые с 10 мая. Его команда проиграла 0:3. После игры он рассказал о своих впечатлениях корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.

— О чём подумали, когда узнали, что сборная сыграет с «Динамо»?

— Не удивился. Спокойно воспринял — со сборной всегда интересно, пусть даже она в облегчённом составе. В первую очередь хотел взглянуть на себя, потому что полтора года практически не играл. Было интересно, готов ли дальше выступать, на что я способен.

— Получилось?

— Это был очень полезный для меня матч. Хорошо, что тренер предоставил игровое время. Понятно, что физической и взрывной силы мне не хватает. Сборная победила по делу. Сегодняшний счёт, к сожалению, отражает соотношение сил.

— Будете продолжать выступать?

— Продолжу карьеру. Всю жизнь боролся и буду продолжать бороться.

— На кого обратили внимание в сборной России?

— Заболотный — молодец, неплохо смотрелся. Все время нацелен на ворота, в результате забил гол. Верховую борьбу выиграл полностью. Ну, и Миранчуки с Тарасовым, конечно, оставили хорошее впечатление.

— Какие слова говорили Панченко перед отъездом в сборную?

— Никаких напутствий, их и не надо было. Это шанс для Кирилла и он сам это прекрасно понимает. Правильно он сказал в интервью: «Забью — буду радоваться».

— Фанаты призывали Панченко забить Лунёву.

— Думаю, фанаты радовались бы голу Кирилла и в наши ворота. Они его любят — Кирилл доказал, что он лидер.

— Как восприняли назначение Тарасова капитаном сборной?

— На мой взгляд, правильное решение. А кто ещё? Миранчук? Рановато ему.

— В матче со сборной почувствовали ностальгию?

— Чтобы меня снова вызвали, нужно много и кропотливо работать. Пока вызов в национальную команду для меня — не актуальный вопрос. Но я буду стремиться попасть туда до тех пор пока играю в футбол.

3.09.2017 17:30 Зрители 15980 матчи: Сборные Арена Химки
Россия 3:0 Динамо М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Станислав Черчесов Юрий Калитвинцев
Голы
22′ Антон Миранчук  
40′ Антон Заболотный (К. Рауш, Ал. Миранчук)  
58′ Мариу Фернандес  
Составы
Андрей Лунев 99
Роман Нойштедтер 5
Виталий Шахов 6
Илья Кутепов 14
Далер Кузяев 7
71′ Мариу Фернандес 2
Владислав Игнатьев 20
71′ Константин Рауш 21
Евгений Чернов 4
76′ Антон Миранчук 17
Антон Швец 24
68′ Алексей Миранчук 15
Магомед Митришев 10
55′ Антон Заболотный 11
Кирилл Панченко 8
62′ Дмитрий Тарасов (к) 22
Павел Могилевец 9
3 Себастьян Хольмен
4 Владимир Рыков (к)
42 Сергей Нарубин 46′
1 Антон Шунин
2 Григорий Морозов 46′
25 Алексей Козлов
13 Сергей Терехов 79′
26 Никита Калугин
11 Иван Темников 61′
15 Ибрагим Цаллагов
77 Анатолий Катрич 46′
23 Антон Соснин
6 Хали Тьям 61′
10 Александр Зотов
14 Франсиску ду Карму Вандерсон 46′
9 Павел Погребняк
48 Евгений Луценко 79′
96 Максим Кузьмин
27 Самба Соу 46′
41 Александр Сапета
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
13 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 2
7 Фолы 8
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
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