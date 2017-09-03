Заболотный: Хотел бы играть с Раушем в одной команде

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В необычном контрольном матче экспериментального состава сборной России против «Динамо» дебютировало 10 футболистов. Впрочем, поскольку игра неофициальная — в формальный актив она не пойдёт. Но эмоции и впечатления-то останутся! В частности, у Антона Заболотного. Нападающий «Тосно» (на этом сборе было много шуток о том, что дебютант РФПЛ — теперь базовый клуб сборной) в первом тайме отметился голом в ворота бело-голубых и в целом произвёл очень хорошее впечатление.

— Первый тайм начался не очень удачно. Нервничали?

— Нет, просто пристреливался к воротам. Был нацелен на удар. Мог отдать пас, но хотелось отличиться и проявить себя. Перехлёстывало желание. Хорошо, что забил потом и достиг цели.

— На тренировках было очевидно, что Черчесов вас наигрывал. Чувствовали, что доверят место в составе?

— Черчесов все эти дни объяснял тактику, работу над игрой. Притирались друг к другу, работали над комбинациями. Не было известно, кто выйдет в основе. Со стороны, может, и было видно, кто наигрывался, но в коллективе была нормальная рабочая обстановка. Когда узнал, что выйду в составе, тренерский штаб подходил и объяснял более конкретно. Это для меня новая схема, потому что в «Тосно» играем иначе. Думаю, если бы больше времени было, можно было бы лучше отработать. То, что сегодня было, — иногда недопонимание или какие-то недоработки — это момент времени.

— Опишите свой гол после прохода Рауша прошёл по флангу. Как это было?

— С Раушем общались ещё перед игрой. У него хорошие передачи, он это показал ещё на тренировках. Сильный прострел был. Я ему сказал, что буду между защитниками и чтобы он туда стрелял. Как ни странно, но эта заготовка и получилась. Он очень классный игрок, хотел бы играть с ним в одной команде.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ГОЛ! <a href="https://twitter.com/TeamRussia">@TeamRussia</a> <br><br>Контрольный матч. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE?src=hash">#РоссияДинамо</a> 2:0 40' Антон Заболотный (<a href="https://twitter.com/fctosno">@fctosno</a>) <a href="https://t.co/GZnbgM5BNI">pic.twitter.com/GZnbgM5BNI</a></p>— РФПЛ (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/904362819994431489">3 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Антона Миранчука в раздевалке поздравляли с дебютным голом?

— Антон забил очень классный гол, мы поздравили его в раздевалке. Молодец. Братья вообще хорошо двигаются, перспективные игроки — будущее российского футбола.

— Удивила ли капитанская повязка у Дмитрия Тарасова?

— Не размышлял о капитанской повязке — это определяет тренерский штаб. Тарасов опытный игрок и дольше всех нас был в сборной. Он высококлассный футболист, и ему не зря дали повязку.

— Черчесов как оценил матч?

— Думаю, Черчесов ещё посмотрит игру со стороны. Сказал, что во втором тайме упустили инициативу, могли доигрывать более хладнокровно. Поблагодарил за хороший сбор, передал привет семьям и тренерам. Сборы закончились отлично.

— Как оцениваете перспективу остаться сборной?

— Оценивать будут тренеры. У меня же мотивация и желание остаться, хотелось бы закрепиться и поехать на следующие сборы. Думаю, такое желание есть у каждого, кто сегодня выходил на поле. Дальше всё будет зависеть от тренерского штаба — видят они меня в схеме или нет.