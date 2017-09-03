Заболотный: Хотел бы играть с Раушем в одной команде
Один из дебютантов сборной России — о своём голе в необычном матче с «Динамо» и экспериментах Черчесова.
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В необычном контрольном матче экспериментального состава сборной России против «Динамо» дебютировало 10 футболистов. Впрочем, поскольку игра неофициальная — в формальный актив она не пойдёт. Но эмоции и
— Первый тайм начался не очень удачно. Нервничали?
— Нет, просто пристреливался к воротам. Был нацелен на удар. Мог отдать пас, но хотелось отличиться и проявить себя. Перехлёстывало желание. Хорошо, что забил потом и достиг цели.
— На тренировках было очевидно, что Черчесов вас наигрывал. Чувствовали, что доверят место в составе?
— Черчесов все эти дни объяснял тактику, работу над игрой. Притирались друг к другу, работали над комбинациями. Не было известно, кто выйдет в основе. Со стороны, может, и было видно, кто наигрывался, но в коллективе была нормальная рабочая обстановка. Когда узнал, что выйду в составе, тренерский штаб подходил и объяснял более конкретно. Это для меня новая схема, потому что в «Тосно» играем иначе. Думаю, если бы больше времени было, можно было бы лучше отработать. То, что сегодня было, — иногда недопонимание или
— Опишите свой гол после прохода Рауша прошёл по флангу. Как это было?
— С Раушем общались ещё перед игрой. У него хорошие передачи, он это показал ещё на тренировках. Сильный прострел был. Я ему сказал, что буду между защитниками и чтобы он туда стрелял. Как ни странно, но эта заготовка и получилась. Он очень классный игрок, хотел бы играть с ним в одной команде.
— Антона Миранчука в раздевалке поздравляли с дебютным голом?
— Антон забил очень классный гол, мы поздравили его в раздевалке. Молодец. Братья вообще хорошо двигаются, перспективные игроки — будущее российского футбола.
— Удивила ли капитанская повязка у Дмитрия Тарасова?
— Не размышлял о капитанской повязке — это определяет тренерский штаб. Тарасов опытный игрок и дольше всех нас был в сборной. Он высококлассный футболист, и ему не зря дали повязку.
— Черчесов как оценил матч?
— Думаю, Черчесов ещё посмотрит игру со стороны. Сказал, что во втором тайме упустили инициативу, могли доигрывать более хладнокровно. Поблагодарил за хороший сбор, передал привет семьям и тренерам. Сборы закончились отлично.
— Как оцениваете перспективу остаться сборной?
— Оценивать будут тренеры. У меня же мотивация и желание остаться, хотелось бы закрепиться и поехать на следующие сборы. Думаю, такое желание есть у каждого, кто сегодня выходил на поле. Дальше всё будет зависеть от тренерского штаба — видят они меня в схеме или нет.
|Станислав Черчесов
|Юрий Калитвинцев
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|13
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|2
|7
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
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- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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