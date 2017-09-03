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3 сентября 2017, 22:55 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Заболотный: Хотел бы играть с Раушем в одной команде

Один из дебютантов сборной России — о своём голе в необычном матче с «Динамо» и экспериментах Черчесова.

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В необычном контрольном матче экспериментального состава сборной России против «Динамо» дебютировало 10 футболистов. Впрочем, поскольку игра неофициальная — в формальный актив она не пойдёт. Но эмоции и впечатления-то останутся! В частности, у Антона Заболотного. Нападающий «Тосно» (на этом сборе было много шуток о том, что дебютант РФПЛ — теперь базовый клуб сборной) в первом тайме отметился голом в ворота бело-голубых и в целом произвёл очень хорошее впечатление.

— Первый тайм начался не очень удачно. Нервничали?

— Нет, просто пристреливался к воротам. Был нацелен на удар. Мог отдать пас, но хотелось отличиться и проявить себя. Перехлёстывало желание. Хорошо, что забил потом и достиг цели.

— На тренировках было очевидно, что Черчесов вас наигрывал. Чувствовали, что доверят место в составе?

— Черчесов все эти дни объяснял тактику, работу над игрой. Притирались друг к другу, работали над комбинациями. Не было известно, кто выйдет в основе. Со стороны, может, и было видно, кто наигрывался, но в коллективе была нормальная рабочая обстановка. Когда узнал, что выйду в составе, тренерский штаб подходил и объяснял более конкретно. Это для меня новая схема, потому что в «Тосно» играем иначе. Думаю, если бы больше времени было, можно было бы лучше отработать. То, что сегодня было, — иногда недопонимание или какие-то недоработки — это момент времени.

— Опишите свой гол после прохода Рауша прошёл по флангу. Как это было?

— С Раушем общались ещё перед игрой. У него хорошие передачи, он это показал ещё на тренировках. Сильный прострел был. Я ему сказал, что буду между защитниками и чтобы он туда стрелял. Как ни странно, но эта заготовка и получилась. Он очень классный игрок, хотел бы играть с ним в одной команде.

— Антона Миранчука в раздевалке поздравляли с дебютным голом?

— Антон забил очень классный гол, мы поздравили его в раздевалке. Молодец. Братья вообще хорошо двигаются, перспективные игроки — будущее российского футбола.

— Удивила ли капитанская повязка у Дмитрия Тарасова?

— Не размышлял о капитанской повязке — это определяет тренерский штаб. Тарасов опытный игрок и дольше всех нас был в сборной. Он высококлассный футболист, и ему не зря дали повязку.

— Черчесов как оценил матч?

— Думаю, Черчесов ещё посмотрит игру со стороны. Сказал, что во втором тайме упустили инициативу, могли доигрывать более хладнокровно. Поблагодарил за хороший сбор, передал привет семьям и тренерам. Сборы закончились отлично.

— Как оцениваете перспективу остаться сборной?

— Оценивать будут тренеры. У меня же мотивация и желание остаться, хотелось бы закрепиться и поехать на следующие сборы. Думаю, такое желание есть у каждого, кто сегодня выходил на поле. Дальше всё будет зависеть от тренерского штаба — видят они меня в схеме или нет.

3.09.2017 17:30 Зрители 15980 матчи: Сборные Арена Химки
Россия 3:0 Динамо М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Станислав Черчесов Юрий Калитвинцев
Голы
22′ Антон Миранчук  
40′ Антон Заболотный (К. Рауш, Ал. Миранчук)  
58′ Мариу Фернандес  
Составы
Андрей Лунев 99
Роман Нойштедтер 5
Виталий Шахов 6
Илья Кутепов 14
Далер Кузяев 7
71′ Мариу Фернандес 2
Владислав Игнатьев 20
71′ Константин Рауш 21
Евгений Чернов 4
76′ Антон Миранчук 17
Антон Швец 24
68′ Алексей Миранчук 15
Магомед Митришев 10
55′ Антон Заболотный 11
Кирилл Панченко 8
62′ Дмитрий Тарасов (к) 22
Павел Могилевец 9
3 Себастьян Хольмен
4 Владимир Рыков (к)
42 Сергей Нарубин 46′
1 Антон Шунин
2 Григорий Морозов 46′
25 Алексей Козлов
13 Сергей Терехов 79′
26 Никита Калугин
11 Иван Темников 61′
15 Ибрагим Цаллагов
77 Анатолий Катрич 46′
23 Антон Соснин
6 Хали Тьям 61′
10 Александр Зотов
14 Франсиску ду Карму Вандерсон 46′
9 Павел Погребняк
48 Евгений Луценко 79′
96 Максим Кузьмин
27 Самба Соу 46′
41 Александр Сапета
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
13 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 2
7 Фолы 8
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
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Вторая желтая карточка
(к)
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