Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/30884623/
3 сентября 2017, 22:12 | Футбол: Сборные | ТАСС

Калитвинцев недоволен самоотдачей ряда футболистов «Динамо» в матче со сборной России

ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Ряд футболистов московского «Динамо» не полностью отдаются работе во время тренировочного процесса и матчей. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер команды Юрий Калитвинцев.

Калитвинцев недоволен самоотдачей ряда футболистов Динамо в матче со сборной России - Фото 1 Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ИТАР-ТАСС

В воскресенье «Динамо» проиграло в товарищеском матче сборной России со счетом 0:3.

«Мы провели очень хорошую тренировку с повышенной ответственностью, матч рассматривали как подготовку к возобновлению чемпионата, игра-тест, причем не только в тактическом и физическом плане, но, прежде всего, психологическом. Психология играет сегодня большую роль, надо играть не против фамилий, это такие же ребята. И у наших игроков была возможность проявить себя и стать такими же кандидатами в сборную, но надо выходить и играть, а не отбывать номер», — заявил Калитвинцев.

«Мы получили много информации. Повторюсь, те, кто хочет играть в стартовом составе, должен вырывать это место, а не просто приходить на тренировки и игры подвигаться. Есть претензия к некоторым людям, есть что разобрать. Имена называть не буду, ребята сами поймут», — добавил он.

Специалист сообщил, что полузащитник Александр Ташаев не принял участия в матче из-за ротавирусной инфекции. «Посмотрим, будет ли он готов к матчу с “Зениту”, но он переболел и завтра возвращается в общую группу», — добавил он.

Калитвинцев остался доволен игрой нападающего Павла Погребняка, который вышел на поле впервые в сезоне: «Он сыграл хорошо с учетом того, как давно у него не было практики — цеплялся за мячи, создавал напряжение, правда, группа поддержки не успевала».

3.09.2017 17:30 Зрители 15980 матчи: Сборные Арена Химки
Россия 3:0 Динамо М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Станислав Черчесов Юрий Калитвинцев
Голы
22′ Антон Миранчук  
40′ Антон Заболотный (К. Рауш, Ал. Миранчук)  
58′ Мариу Фернандес  
Составы
Андрей Лунев 99
Роман Нойштедтер 5
Виталий Шахов 6
Илья Кутепов 14
Далер Кузяев 7
71′ Мариу Фернандес 2
Владислав Игнатьев 20
71′ Константин Рауш 21
Евгений Чернов 4
76′ Антон Миранчук 17
Антон Швец 24
68′ Алексей Миранчук 15
Магомед Митришев 10
55′ Антон Заболотный 11
Кирилл Панченко 8
62′ Дмитрий Тарасов (к) 22
Павел Могилевец 9
3 Себастьян Хольмен
4 Владимир Рыков (к)
42 Сергей Нарубин 46′
1 Антон Шунин
2 Григорий Морозов 46′
25 Алексей Козлов
13 Сергей Терехов 79′
26 Никита Калугин
11 Иван Темников 61′
15 Ибрагим Цаллагов
77 Анатолий Катрич 46′
23 Антон Соснин
6 Хали Тьям 61′
10 Александр Зотов
14 Франсиску ду Карму Вандерсон 46′
9 Павел Погребняк
48 Евгений Луценко 79′
96 Максим Кузьмин
27 Самба Соу 46′
41 Александр Сапета
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
13 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 2
7 Фолы 8
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 7 новостей  Все новости

Правильный выбор: сборная России по футболу обыграла "Динамо" при полных трибунах

Российские дзюдоисты сделали первый шаг к ОИ-2020 без золотых наград чемпионата мира

Российский велогонщик Закарин стал вторым на 15-м этапе "Вуэльты"

Российские гимнастки ради победы на ЧМ-2017 на две недели лишились мобильных телефонов