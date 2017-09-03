Антон Миранчук: Футболисты сборной РФ хорошо смотрелись в матче с «Динамо», хотя было недопонимание

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В воскресенье сборная России со счетом 3:0 в контрольном матче обыграла московское «Динамо».

«Очень приятно было забить первый гол в первом же матче. Что может быть лучше? Понятно, что многие первый раз друг друга видели, играли вместе, где-то в каких-то моментах было недопонимание, но в целом мы неплохо смотрелись, имели инициативу и моменты, и матч у нас получился. У “Динамо” хорошая команда, это соперник неплохого уровня, против которого приятно играть, чтобы повышать свои навыки», — сказал Миранчук.

«Хорошо, что кто-то замечает взаимопонимание с братом, мы играем вместе в “Локомотиве”, поэтому есть, наверное, какая-то связь, за счет чего, возможно, нам удавалось лучше выходить в атаку. Дай бог дождаться вызова в следующий раз», — отметил полузащитник.

Сборная России ведет подготовку к домашнему чемпионату мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.