Антон Миранчук: Футболисты сборной РФ хорошо смотрелись в матче с «Динамо», хотя было недопонимание
ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Футболисты сборной России неплохо смотрелись в контрольном матче против московского «Динамо», хотя многие впервые играли друг с другом. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной Антон Миранчук, забивший свой первый гол за национальную команду.
В воскресенье сборная России со счетом 3:0 в контрольном матче обыграла московское «Динамо».
«Очень приятно было забить первый гол в первом же матче. Что может быть лучше? Понятно, что многие первый раз друг друга видели, играли вместе, где-то в каких-то моментах было недопонимание, но в целом мы неплохо смотрелись, имели инициативу и моменты, и матч у нас получился. У “Динамо” хорошая команда, это соперник неплохого уровня, против которого приятно играть, чтобы повышать свои навыки», — сказал Миранчук.
«Хорошо, что кто-то замечает взаимопонимание с братом, мы играем вместе в “Локомотиве”, поэтому есть, наверное, какая-то связь, за счет чего, возможно, нам удавалось лучше выходить в атаку. Дай бог дождаться вызова в следующий раз», — отметил полузащитник.
Сборная России ведет подготовку к домашнему чемпионату мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев не смог себя полностью проявить в сборной России по футболу, так как был отвлечен на разговоры о возможном переходе в «Локомотив». Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер сборной Станислав Черчесов.