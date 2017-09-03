Бал дебютантов: резервисты сборной России по футболу разгромили «Динамо»
ХИМКИ (Московская область), 3 сен —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Сборная России по футболу, за которую играли резервисты национальной команды, вызванные тренерским штабом с целью проверить их в деле в преддверии домашнего чемпионата мира, разгромила со счетом 3:0 московское «Динамо» в товарищеском матче. В составе российской сборной в прошедшей в воскресенье на «Арене Химки» игре дебютировали сразу десять футболистов.
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Игра с «Динамо» завершила сбор национальной команды, прошедший в Новогорске, на который были вызваны 23 футболиста. Все из них, за исключением травмированного Владимира Ильина, были заявлены на матч с динамовцами. При этом главный тренер сборной России Станислав Черчесов еще перед игрой подчеркнул, что у него нет цели проверить в этой встрече всех игроков. «У нас есть тренировочные дни, определенные тесты, чтобы понять и на будущее», — подчеркнул специалист.
В основном составе на поле ожидаемо вышел защитник ЦСКА Марио Фернандес, получивший российское гражданство уже несколько месяцев назад, но дебютировавший за сборную лишь в воскресенье. Помимо новоиспеченного россиянина дебютантов в основном составе национальной команды было еще шесть — Андрей Лунев, Виталий Шахов, Далер Кузяев, Антон Заболотный, Антон Миранчук и Константин Рауш. Капитаном сборной стал опытный полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов.
Билеты на игру между сборной России и «Динамо» распространялись бесплатно на протяжении нескольких дней — их можно было получить в кассе не больше пяти в одни руки. Примерно за час до матча официальный аккаунт сборной России в Twitter сообщил, что билетов на 18-тысячную арену в Химках больше не осталось. За пределами стадиона остались несколько сотен болельщиков, которым не удалось получить билеты. Тем не менее, ожидаемого аншлага не состоялось — к концу первого тайма трибуны были заполнены примерно на 70%.
Первый тайм матча с «Динамо», которое также вышло на поле в полуосновном составе, прошел при полном превосходстве сборной России. Футболисты национальной команды к перерыву вели со счетом 2:0. Первый гол за команду в дебютном матче на 23-й минуте забил Антон Миранчук после паса своего брата Алексея. Другой дебютант, Заболотный, отличился на 40-й минуте — ассистировал ему еще один новичок сборной Рауш.
Бал дебютантов продолжился и во втором тайме — на 58-й минуте голом отметился Фернандес, добивший мяч в ворота «Динамо» после удара Антона Миранчука в штангу. Черчесов приступил к заменам лишь после перерыва — сначала динамовец Кирилл Панченко сменил в составе сборной Заболотного (55). Затем на поле вместе Тарасова появился Павел Могилевец (62), при этом капитанская повязка досталась Роману Нойштедтеру.
Алексея Миранчука сменил Магомед Митришев (68), вместо Рауша и Фернандеса на 71-й минуте вышли Владислав Игнатьев и Евгений Чернов, а Антона Миранчука сменил Антон Швец (77). Таким образом, число игроков, проведших в этот вечер дебютный матч за сборную, возросло до десяти — помимо тех, кто вышел в основу, впервые за национальную команду сыграли Митришев, Чернов и Швец. Забитых голов в этом матче зрители больше не увидели, игра завершилась со счетом 3:0.
«Думаю, что первый тайм нам больше удался, — сказал Черчесов на послематчевой
«Есть вещи, которые не получались, но старались их делать. Были
|Станислав Черчесов
|Юрий Калитвинцев
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|13
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|2
|7
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
- Вышел из игры
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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