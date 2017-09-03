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3 сентября 2017, 21:44 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Бал дебютантов: резервисты сборной России по футболу разгромили «Динамо»

ХИМКИ (Московская область), 3 сен — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Сборная России по футболу, за которую играли резервисты национальной команды, вызванные тренерским штабом с целью проверить их в деле в преддверии домашнего чемпионата мира, разгромила со счетом 3:0 московское «Динамо» в товарищеском матче. В составе российской сборной в прошедшей в воскресенье на «Арене Химки» игре дебютировали сразу десять футболистов.

Химки. Россия - Динамо - 3:0. Игрок сборной России и мосоковского Динамо Кирилл ПАНЧЕНКО и динамовец Алексей КОЗЛОВ. Увеличить
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Игра с «Динамо» завершила сбор национальной команды, прошедший в Новогорске, на который были вызваны 23 футболиста. Все из них, за исключением травмированного Владимира Ильина, были заявлены на матч с динамовцами. При этом главный тренер сборной России Станислав Черчесов еще перед игрой подчеркнул, что у него нет цели проверить в этой встрече всех игроков. «У нас есть тренировочные дни, определенные тесты, чтобы понять и на будущее», — подчеркнул специалист.

В основном составе на поле ожидаемо вышел защитник ЦСКА Марио Фернандес, получивший российское гражданство уже несколько месяцев назад, но дебютировавший за сборную лишь в воскресенье. Помимо новоиспеченного россиянина дебютантов в основном составе национальной команды было еще шесть — Андрей Лунев, Виталий Шахов, Далер Кузяев, Антон Заболотный, Антон Миранчук и Константин Рауш. Капитаном сборной стал опытный полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов.

Билеты на игру между сборной России и «Динамо» распространялись бесплатно на протяжении нескольких дней — их можно было получить в кассе не больше пяти в одни руки. Примерно за час до матча официальный аккаунт сборной России в Twitter сообщил, что билетов на 18-тысячную арену в Химках больше не осталось. За пределами стадиона остались несколько сотен болельщиков, которым не удалось получить билеты. Тем не менее, ожидаемого аншлага не состоялось — к концу первого тайма трибуны были заполнены примерно на 70%.

Первый тайм матча с «Динамо», которое также вышло на поле в полуосновном составе, прошел при полном превосходстве сборной России. Футболисты национальной команды к перерыву вели со счетом 2:0. Первый гол за команду в дебютном матче на 23-й минуте забил Антон Миранчук после паса своего брата Алексея. Другой дебютант, Заболотный, отличился на 40-й минуте — ассистировал ему еще один новичок сборной Рауш.

Бал дебютантов продолжился и во втором тайме — на 58-й минуте голом отметился Фернандес, добивший мяч в ворота «Динамо» после удара Антона Миранчука в штангу. Черчесов приступил к заменам лишь после перерыва — сначала динамовец Кирилл Панченко сменил в составе сборной Заболотного (55). Затем на поле вместе Тарасова появился Павел Могилевец (62), при этом капитанская повязка досталась Роману Нойштедтеру.

Алексея Миранчука сменил Магомед Митришев (68), вместо Рауша и Фернандеса на 71-й минуте вышли Владислав Игнатьев и Евгений Чернов, а Антона Миранчука сменил Антон Швец (77). Таким образом, число игроков, проведших в этот вечер дебютный матч за сборную, возросло до десяти — помимо тех, кто вышел в основу, впервые за национальную команду сыграли Митришев, Чернов и Швец. Забитых голов в этом матче зрители больше не увидели, игра завершилась со счетом 3:0.

«Думаю, что первый тайм нам больше удался, — сказал Черчесов на послематчевой пресс-конференции. — То, что мы планировали — выполнили, это уже хорошо. Скованность есть, но с каждым днем она проходила и думаю, в игре мы ее уже не видели. В таких играх легче бывает играть тем, кто выходит с первых минут, потому что когда начинаются замены, игра чуть-чуть ломается. Поэтому в перерыве никого не поменял, а потом делал замены по ситуации».

«Есть вещи, которые не получались, но старались их делать. Были какие-то ошибки, но я доволен — первым таймом, подчеркиваю», — добавил тренер.

3.09.2017 17:30 Зрители 15980 матчи: Сборные Арена Химки
Россия 3:0 Динамо М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Станислав Черчесов Юрий Калитвинцев
Голы
22′ Антон Миранчук  
40′ Антон Заболотный (К. Рауш, Ал. Миранчук)  
58′ Мариу Фернандес  
Составы
Андрей Лунев 99
Роман Нойштедтер 5
Виталий Шахов 6
Илья Кутепов 14
Далер Кузяев 7
71′ Мариу Фернандес 2
Владислав Игнатьев 20
71′ Константин Рауш 21
Евгений Чернов 4
76′ Антон Миранчук 17
Антон Швец 24
68′ Алексей Миранчук 15
Магомед Митришев 10
55′ Антон Заболотный 11
Кирилл Панченко 8
62′ Дмитрий Тарасов (к) 22
Павел Могилевец 9
3 Себастьян Хольмен
4 Владимир Рыков (к)
42 Сергей Нарубин 46′
1 Антон Шунин
2 Григорий Морозов 46′
25 Алексей Козлов
13 Сергей Терехов 79′
26 Никита Калугин
11 Иван Темников 61′
15 Ибрагим Цаллагов
77 Анатолий Катрич 46′
23 Антон Соснин
6 Хали Тьям 61′
10 Александр Зотов
14 Франсиску ду Карму Вандерсон 46′
9 Павел Погребняк
48 Евгений Луценко 79′
96 Максим Кузьмин
27 Самба Соу 46′
41 Александр Сапета
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
13 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 2
7 Фолы 8
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Новости Сборных команд

Футболист Тарасов сказал, что капитанская повязка добавила ему мотивации в игре с «Динамо»

Футболист Тарасов сказал, что капитанская повязка добавила ему мотивации в игре с «Динамо»

ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов получил дополнительную мотивацию в товарищеском матче с футбольным клубом «Динамо» благодаря доверию главного тренера Станислава Черчесова, который назначил игрока капитаном команды. Об этом Тарасов рассказал журналистам.
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