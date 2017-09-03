Бал дебютантов: резервисты сборной России по футболу разгромили «Динамо»

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Игра с «Динамо» завершила сбор национальной команды, прошедший в Новогорске, на который были вызваны 23 футболиста. Все из них, за исключением травмированного Владимира Ильина, были заявлены на матч с динамовцами. При этом главный тренер сборной России Станислав Черчесов еще перед игрой подчеркнул, что у него нет цели проверить в этой встрече всех игроков. «У нас есть тренировочные дни, определенные тесты, чтобы понять и на будущее», — подчеркнул специалист.

В основном составе на поле ожидаемо вышел защитник ЦСКА Марио Фернандес, получивший российское гражданство уже несколько месяцев назад, но дебютировавший за сборную лишь в воскресенье. Помимо новоиспеченного россиянина дебютантов в основном составе национальной команды было еще шесть — Андрей Лунев, Виталий Шахов, Далер Кузяев, Антон Заболотный, Антон Миранчук и Константин Рауш. Капитаном сборной стал опытный полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов.

Билеты на игру между сборной России и «Динамо» распространялись бесплатно на протяжении нескольких дней — их можно было получить в кассе не больше пяти в одни руки. Примерно за час до матча официальный аккаунт сборной России в Twitter сообщил, что билетов на 18-тысячную арену в Химках больше не осталось. За пределами стадиона остались несколько сотен болельщиков, которым не удалось получить билеты. Тем не менее, ожидаемого аншлага не состоялось — к концу первого тайма трибуны были заполнены примерно на 70%.

Первый тайм матча с «Динамо», которое также вышло на поле в полуосновном составе, прошел при полном превосходстве сборной России. Футболисты национальной команды к перерыву вели со счетом 2:0. Первый гол за команду в дебютном матче на 23-й минуте забил Антон Миранчук после паса своего брата Алексея. Другой дебютант, Заболотный, отличился на 40-й минуте — ассистировал ему еще один новичок сборной Рауш.

Бал дебютантов продолжился и во втором тайме — на 58-й минуте голом отметился Фернандес, добивший мяч в ворота «Динамо» после удара Антона Миранчука в штангу. Черчесов приступил к заменам лишь после перерыва — сначала динамовец Кирилл Панченко сменил в составе сборной Заболотного (55). Затем на поле вместе Тарасова появился Павел Могилевец (62), при этом капитанская повязка досталась Роману Нойштедтеру.

Алексея Миранчука сменил Магомед Митришев (68), вместо Рауша и Фернандеса на 71-й минуте вышли Владислав Игнатьев и Евгений Чернов, а Антона Миранчука сменил Антон Швец (77). Таким образом, число игроков, проведших в этот вечер дебютный матч за сборную, возросло до десяти — помимо тех, кто вышел в основу, впервые за национальную команду сыграли Митришев, Чернов и Швец. Забитых голов в этом матче зрители больше не увидели, игра завершилась со счетом 3:0.

«Думаю, что первый тайм нам больше удался, — сказал Черчесов на послематчевой пресс-конференции. — То, что мы планировали — выполнили, это уже хорошо. Скованность есть, но с каждым днем она проходила и думаю, в игре мы ее уже не видели. В таких играх легче бывает играть тем, кто выходит с первых минут, потому что когда начинаются замены, игра чуть-чуть ломается. Поэтому в перерыве никого не поменял, а потом делал замены по ситуации».