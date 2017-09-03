Тарасов сказал, что капитанская повязка добавила ему мотивации в игре с «Динамо»

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В воскресенье сборная России разгромно обыграла со счетом 3:0 в контрольном матче московское «Динамо».

«За день до матча узнал, что буду капитаном. В этой команде я был одним из самых опытных поэтому тренер доверил мне капитанскую повязку, а для меня это стало дополнительной мотивацией. Огромное спасибо за доверие, надеюсь, что оправдал его сегодня, и в дальнейшем тоже не подведу», — сказал Тарасов.

«За такой маленький промежуток времени сложно было сыграться, но думаю, что первый тайм мы провели немного лучше, чем второй. В центре поля я и Миранчуки друг друга понимаем, но Кузяев тоже не выпадал, поэтому в первом тайме хорошо взаимодействовали всей командой. Это контрольный матч, здесь не так важно, с кем играть, мы довольны результатом», — отметил полузащитник.

Сборная России ведет подготовку к домашнему чемпионату мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.