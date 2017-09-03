К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

СБОРНАЯ РОССИИ

ЛУНЕВ — 6,0. Впервые по-настоящему вступил в игру только на 65-й минуте, когда перевел мяч на угловой после «парашюта» Соснина со штрафного. В концовке спокойно отразил еще один несильный удар. Все остальное время отдыхал.

МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 6,0. До перерыва смотрелся в атаке не столь активно и, кажется, толком не добегал до чужой штрафной. Однако во втором тайме смог отличиться, добив мяч в пустые ворота. В обороне работы почти не было, поэтому можно сказать, что дебют натурализованному бразильцу удался.

ШАХОВ — 6,0. Совершил парочку неряшливых и неточных передач, однако в целом соответствовал партнерам в надежности и не позволил «Динамо» претендовать хотя бы на гол.

НОЙШТЕДТЕР — 6,0. Оказался самым центральным из центральных защитников, брал на себя обязанности руководящего, помогал выходить из обороны первым пасом. Ошибок не допустил (пусть делаем скидку на вялую атаку соперника), а после перерыва стал еще и капитаном сборной, приняв повязку от Тарасова. Мог по разу забить в каждом из таймов, но не получалось точно замыкать навесы с угловых.

КУТЕПОВ — 6,0. Старался встречать соперников высоко и жестко, прерывал подачи и прострелы. В концовке мог отличиться и забить четвертый гол в ворота «Динамо», но отправил мяч после навеса со «стандарта» выше.

РАУШ — 6,0. Оставил вполне добротное впечатление: жестко действовал в обороне и активно — в атаке. Отметился кручеными подачами со «стандартов» и отличным прострелом на второй гол Заболотному. Пожалуй, заслужил шанс получать вызовы в сборную и в дальнейшем.

КУЗЯЕВ — 6,0. Действовал глубже Миранчуков, поэтому могло показаться, что несколько выпадал из командной игры и редко участвовал в атаках. Однако на подстраховке со своими обязанностями справлялся, проводить соперникам быстрые наступления почти не позволял. Да и до чужой штрафной время от времени добирался. Оттянул на себя нескольких динамовцев при третьем голе.

ТАРАСОВ — 5,5. Сразу стало заметно, что капитанская повязка придала хавбеку «Локо» мотивации и заряженности: старался искать мяч и участвовать почти в каждой атаке. Не избежал ошибок — к примеру, проиграл верховую борьбу Хольмену в своей штрафной, откровенно свалил Вандерсона в центре поля до перерыва, пошел в неоправданно жесткий подкат в ноги Морозову, плюс потерял мяч на своей половине и позволил «Динамо» развить очень неприятную атаку. Однако пользы также принес немало. Поучаствовал как во второй голевой атаке сборной России, так и в третьей.

Ал. МИРАНЧУК — 7,0. Выделялся на общем фоне нестандартными действиями и техникой, много финтил, искал интересные ходы, ставил соперников в тупик. А уж его связкой с братом Антоном можно было просто любоваться. Выполнил подачу с фланга перед первым голом, когда Антон пробил после подбора. А во втором тайме почти состоялся их полноценный семейный гол: Алексей пробежал по флангу и навесил, Антон бил наверняка, но попал в штангу. Хорошо хоть, что добил Мариу. Кстати, во втором забитом мяче Алексей также поучаствовал, вовремя покатив передачу Раушу на фланг.

Ан. МИРАНЧУК — 6,5. Часто пускался в дриблинг, играл на кураже и соответствовал по уровню создаваемой остроты более опытному брату. Забил первый гол в матче, пробив с лета после подбора (пусть и был рикошет). Во втором тайме мог отличиться еще раз, но сотряс штангу с передачи брата.

ЗАБОЛОТНЫЙ — 6,5. Стал самым бьющим игроком первого тайма. Из четырех его ударов трижды мяч летел выше ворот, а последнем случае перед самым перерывом форвард «Тосно» здорово замкнул прострел Рауша.

ПАНЧЕНКО — 6,0. Принял участие в разгроме собственного клуба, разогнав третью голевую атаку сборной. Отдал в том эпизоде передачу на Миранчука (правда, в офсайд). Активно провел свои минуты, в концовке должен был забивать четвертый, но не смог попасть в ворота с близкого расстояния.

МОГИЛЕВЕЦ — 5,5. Старался действовать дисциплинированно. Провалов в опорной зоне не допускал, но и подвигами не отметился.

МИТРИШЕВ — 6,0. Успел поучаствовать в двух очень опасных атаках. Однажды здорово навесил с правого фланга, в другой — отдал скрытую передачу на Панченко с левого.

ИГНАТЬЕВ — 5,5. Появился на поле уже при счете 3:0 и спокойно отработал заключительные 20 минут.

ЧЕРНОВ — 5,5. Мог даже успеть забить, если бы с навеса Митришева попал бы в ворота, а не Хольмена.

ШВЕЦ — 5,5. Дебютировал за сборную России — и ошибок не допустил.

ДИНАМО

НАРУБИН — 5,0. Ни разу не выручил — пропустил все, что прилетело в створ его в ворот. В первом случае динамовского голкипера дезориентировал рикошет, во втором — Заболотный расстреливал ворота почти в упор. Однажды едва не напортачил, когда выронил мяч из рук после навеса Антона Миранчука, но в том эпизоде обошлось. После перерыва на поле уже не вышел.

МОРОЗОВ — 4,5. Именно на его фланге российская сборная разворачивала самые опасные наступления. Отсюда, при позиционных погрешностях правого защитника «Динамо», пришел навес перед первым голом, отсюда же Рауш выполнил прострел на Заболотного при втором взятии ворот. Причем сам Морозов и допустил грубую потерю незадолго до точного удара нападающего «Тосно». Во втором тайме уже не сыграл.

РЫКОВ — 4,5. Невольно стал главным виновником первого пропущенного гола, неловко подставив голову под удар Миранчука. Во второй результативной атаке соперника не смог прервать прострел Раушка. В третьей — правильно оставлял Миранчука в офсайде, однако арбитр флажок не поднял, поэтому центральный защитник бело-голубых вновь оказался виноват.

ХОЛЬМЕН — 5,0. Действовал чуть надежнее, чем Рыков, однако тоже неважно. Иногда паниковал и не понимал, кого в штрафной нужно держать. Заблокировал один опасный удар, но не смог помочь при третьем голе.

ТЕРЕХОВ — 5,0. Как ни странно, справлялся с подключениями Мариу Фернандеса конкретно на фланге. Но возникали трудности, когда приходилось по эпизодам смещаться в центр. Перед первым голом неудачно вынес мяч прямо по центру. Перед вторым — Заболотный ворвался в штрафную четко между ним и Рыковым. Перед третьим Терехов глупо потерял мяч на чужой половине.

СОУ — 5,0. Неважно выглядел до перерыва, позволял соперникам легко проходить центр и разворачивать быстрые атаки. Не прочувствовал эпизод и не помешал Антону Миранчуку пробить при первом голе.

ТИАМ — 5,5. Отметился как очень хорошими отборами и перехватами (после одного из них Катрич выбегал почти один на один под углом), так и недоработками.

ТЕМНИКОВ — 4,5. Плохо воспользовался выходом на ударную позицию после потери Тарасова в первом тайме. Не помешал Антону Миранчуку нанести голевой удар.

КАТРИЧ — 4,5. В атаке запомнился лишь ужасным ударом после перехвата Тиама. В обороне помогал партнерам скверно. Перед вторым голом и вовсе этого не сделал, хотя рывок Рауша видел.

ЛУЦЕНКО — 4,5. До мяча добирался редко. А когда добирался, как правило, сразу же его терял. На ударную позицию ни разу не вышел, никаких трудностей центральными защитникам сборной не создал.

ВАНДЕРСОН — 5,5. Был одним из самых активных футболистов бело-голубых до перерыва. Совершил несколько перехватов, помогал в обороне, действовал в подыгрыше, пытался развить опасные атаки. Но поддержки от партнеров толком не получил, а перед вторым таймом уступил место Погребняку.

ШУНИН — 5,0. В отличие от Нарубина, пропустил лишь однажды. Но тоже ничего не смог отбить.

СОСНИН — 5,5. Чуть-чуть оживил атакующую игру бело-голубых. В концовке мог забить гол престижа, но из выгодной позиции еле-еле катнул мяч в Лунева.

КОЗЛОВ — 5,0. Укрепил фланг защиты и даже пробовал совершать вылазки вперед. К сожалению для бело-голубых, без особого успеха.

САПЕТА — 5,0. Вышел на поле после перерыва. Помог «Динамо» чаще владеть мячом, но не более.

ПОГРЕБНЯК — 4,5. Не отметился ни единым запоминающимся действием в чужой штрафной.

ЦАЛЛАГОВ — 5,5. Активно провел свой отрезок и однажды даже пробил издали.

ЗОТОВ — 5,0. Появился на поле при счете 0:3 и помог команде не пропустить еще раз.

КУЗЬМИН — 5,0. Успел заработать «стандарт» почти на линии чужой штрафной.

КАЛУГИН — 5,0. Успел совершить несколько рывков. Когда вышел на поле, команды уже доигрывали.