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3 сентября 2017, 21:20 | Футбол: Сборные | ТАСС

Черчесов: Сборная России сделала правильно, проведя матч с «Динамо» таким составом

ХИМКИ /Новогорск/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу приняла верное решение, проведя матч с московским «Динамо» в таком составе. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер сборной Станислав Черчесов.

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© ИТАР-ТАСС

В воскресенье сборная России в товарищеском матче обыграла московское «Динамо» (3:0). Трибуны «Арены-Химки», которая вмещает около 18 тыс. зрителей, были почти заполнены.

«Если скажу, что не удивлен такой явкой, слукавлю. С другой стороны, мы провели Кубок конфедераций, народ стал нас оценивать, мы стали более интересными, хотя, понятно, что мы еще не вышли на тот уровень игры, который от нас требуют болельщики. Это еще раз говорит, что игра была проведена вовремя, правильно выбраны и состав, и соперник. Понятно, было много критики, но я часто приводил аргументы за такую игру, и сегодня мы можем сказать, что мы сделали правильно», — заявил Черчесов.

3.09.2017 17:30 Зрители 15980 матчи: Сборные Арена Химки
Россия 3:0 Динамо М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Станислав Черчесов Юрий Калитвинцев
Голы
22′ Антон Миранчук  
40′ Антон Заболотный (К. Рауш, Ал. Миранчук)  
58′ Мариу Фернандес  
Составы
Андрей Лунев 99
Роман Нойштедтер 5
Виталий Шахов 6
Илья Кутепов 14
Далер Кузяев 7
71′ Мариу Фернандес 2
Владислав Игнатьев 20
71′ Константин Рауш 21
Евгений Чернов 4
76′ Антон Миранчук 17
Антон Швец 24
68′ Алексей Миранчук 15
Магомед Митришев 10
55′ Антон Заболотный 11
Кирилл Панченко 8
62′ Дмитрий Тарасов (к) 22
Павел Могилевец 9
3 Себастьян Хольмен
4 Владимир Рыков (к)
42 Сергей Нарубин 46′
1 Антон Шунин
2 Григорий Морозов 46′
25 Алексей Козлов
13 Сергей Терехов 79′
26 Никита Калугин
11 Иван Темников 61′
15 Ибрагим Цаллагов
77 Анатолий Катрич 46′
23 Антон Соснин
6 Хали Тьям 61′
10 Александр Зотов
14 Франсиску ду Карму Вандерсон 46′
9 Павел Погребняк
48 Евгений Луценко 79′
96 Максим Кузьмин
27 Самба Соу 46′
41 Александр Сапета
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
13 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 2
7 Фолы 8
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Сборных команд

Черчесов: Караваев не смог себя полностью проявить в сборной из-за трансферных слухов

Черчесов: Караваев не смог себя полностью проявить в сборной из-за трансферных слухов

ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев не смог себя полностью проявить в сборной России по футболу, так как был отвлечен на разговоры о возможном переходе в «Локомотив». Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер сборной Станислав Черчесов.
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