Черчесов: Караваев не смог себя полностью проявить в сборной из-за трансферных слухов

В воскресенье сборная России в товарищеском матче обыграла московское «Динамо» (3:0). Караваев, который был впервые вызван на сбор национальной команды, на поле не вышел.

«Работая в Новогорске, каждый день читал сводки с трансферного рынка. Футболисты, которые играли на Кубке конфедераций, если бы мы их вызвали, были бы здесь телами, но мозгами в другом месте. У нас был такой Караваев, ему не до конца удалось проявить себя. Это не говорит о том, что это хорошо или плохо, или, что мы ставим на ком-то крест, но все говорили о “Локомотиве”, и футболист до 12 ночи 31 августа не мог сконцентрироваться на том, для чего он здесь», — рассказал Черчесов.