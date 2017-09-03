Черчесов: Фернандес и Рауш смогут помочь сборной России по футболу в дальнейшем
ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в лице Марио Фернандеса и Константина Рауш получила игроков, которые смогут помочь команде. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер сборной Станислав Черчесов.
В воскресенье сборная России в контрольном матче обыграла московское «Динамо» со счетом 3:0. Фернандес и Рауш дебютировали в национальной команде.
«Они пока для нас все-таки особенные, потому что сыграли впервые. Сыграли они достаточно квалифицировано, хотя, понятно, что было больше эмоций, поэтому ошибки были. Но я поздравил с дебютом и Рауша, и Фернандеса. В их лице мы получили игроков, которые в той или иной степени нам помогут», — поделился впечатлениями от их игры Черчесов.
Бразилец Фернандес получил гражданство РФ в прошлом году. Рауш в 6 лет переехал вместе с семьей из России в Германию и в России никогда не выступал.
ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев не смог себя полностью проявить в сборной России по футболу, так как был отвлечен на разговоры о возможном переходе в «Локомотив». Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер сборной Станислав Черчесов.