Калитвинцев: Не стоит стесняться проводить такие матчи, как между сборной РФ и «Динамо»
ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Матчи между сборными и клубами, подобные тому, который прошел в воскресенье в Химках, не стоит стесняться проводить. Такое мнение высказал на
пресс-конференции главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Юрий Калитвинцев.
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В воскресенье сборная России в товарищеском матче обыграла «Динамо» со счетом 3:0.
«Игра, конечно, необычная, но, поверьте, для тренеров любая практика на вес золота. Не надо стесняться проводить такие игры», — считает Калитвинцев.
Специалист признался, что был удивлен практически заполненным трибунам «Арены-Химки», которая вмещает около 18 тысяч человек: «Да, я тоже читаю прессу, комментарии, и, думал, болельщиков будет меньше. Прекрасная атмосфера, всегда приятно играть при полных трибунах. Тем более поддержка с обеих сторон была позитивной».
Главные тренеры
|Станислав Черчесов
|Юрий Калитвинцев
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|13
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|2
|7
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Николаев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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