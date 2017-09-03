Калитвинцев: Не стоит стесняться проводить такие матчи, как между сборной РФ и «Динамо»

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В воскресенье сборная России в товарищеском матче обыграла «Динамо» со счетом 3:0.

«Игра, конечно, необычная, но, поверьте, для тренеров любая практика на вес золота. Не надо стесняться проводить такие игры», — считает Калитвинцев.

Специалист признался, что был удивлен практически заполненным трибунам «Арены-Химки», которая вмещает около 18 тысяч человек: «Да, я тоже читаю прессу, комментарии, и, думал, болельщиков будет меньше. Прекрасная атмосфера, всегда приятно играть при полных трибунах. Тем более поддержка с обеих сторон была позитивной».