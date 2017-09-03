Мутко: календарь матчей сборной России по футболу будет сформирован после 5 сентября

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В воскресенье национальная команда победила московское «Динамо» со счетом 3:0, контрольный матч прошел в Химках.

«Вы сами понимаете, что сейчас во многих группах [отборочного раунда чемпионата мира] очень запутанная ситуация — если ты выходишь с первого места, то не играешь стыковой матч, — сказал Мутко. — На этом очень много всего завязано — мы вроде имеем предварительные договоренности, но при условии, если команда выходит с первого места. Те команды, которые попадают в стыковые матчи, в ноябре сыграть не смогут. Сейчас 5 сентября будут сыграны еще матчи, после чего мы сформируем календарь как минимум этого года».

Ранее Мутко неоднократно говорил о желании провести матч с аргентинцами, однако подчеркивал, что это будет зависеть от ситуации в южноамериканской отборочной группе к чемпионату мира 2018 года. Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев сообщил, что столичный стадион «Лужники» после реконструкции предварительно планируется открыть матчем сборных России и Аргентины 11 ноября.

Чемпионат мира — 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.