Мутко: Календарь матчей сборной России по футболу будет сформирован после 5 сентября
ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Календарь товарищеских игр сборной России по футболу будет сформирован после 5 сентября, как минимум, будут определены встречи, которые состоятся в 2017 году. Об этом журналистам заявил президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.
В воскресенье национальная команда победила московское «Динамо» со счетом 3:0, контрольный матч прошел в Химках.
«Вы сами понимаете, что сейчас во многих группах [отборочного раунда чемпионата мира] очень запутанная ситуация — если ты выходишь с первого места, то не играешь стыковой матч, — сказал Мутко. — На этом очень много всего завязано — мы вроде имеем предварительные договоренности, но при условии, если команда выходит с первого места. Те команды, которые попадают в стыковые матчи, в ноябре сыграть не смогут. Сейчас 5 сентября будут сыграны еще матчи, после чего мы сформируем календарь как минимум этого года».
Ранее Мутко неоднократно говорил о желании провести матч с аргентинцами, однако подчеркивал, что это будет зависеть от ситуации в южноамериканской отборочной группе к чемпионату мира 2018 года. Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев сообщил, что столичный стадион «Лужники» после реконструкции предварительно планируется открыть матчем сборных России и Аргентины 11 ноября.
Чемпионат мира — 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
ХИМКИ /Новогорск/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу приняла верное решение, проведя матч с московским «Динамо» в таком составе. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер сборной Станислав Черчесов.