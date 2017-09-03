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3 сентября 2017, 20:38 | Футбол: Сборные | ТАСС

Мутко: Календарь матчей сборной России по футболу будет сформирован после 5 сентября

ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Календарь товарищеских игр сборной России по футболу будет сформирован после 5 сентября, как минимум, будут определены встречи, которые состоятся в 2017 году. Об этом журналистам заявил президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

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© ИТАР-ТАСС

В воскресенье национальная команда победила московское «Динамо» со счетом 3:0, контрольный матч прошел в Химках.

«Вы сами понимаете, что сейчас во многих группах [отборочного раунда чемпионата мира] очень запутанная ситуация — если ты выходишь с первого места, то не играешь стыковой матч, — сказал Мутко. — На этом очень много всего завязано — мы вроде имеем предварительные договоренности, но при условии, если команда выходит с первого места. Те команды, которые попадают в стыковые матчи, в ноябре сыграть не смогут. Сейчас 5 сентября будут сыграны еще матчи, после чего мы сформируем календарь как минимум этого года».

Ранее Мутко неоднократно говорил о желании провести матч с аргентинцами, однако подчеркивал, что это будет зависеть от ситуации в южноамериканской отборочной группе к чемпионату мира 2018 года. Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев сообщил, что столичный стадион «Лужники» после реконструкции предварительно планируется открыть матчем сборных России и Аргентины 11 ноября.

Чемпионат мира — 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

3.09.2017 17:30 Зрители 15980 матчи: Сборные Арена Химки
Россия 3:0 Динамо М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Станислав Черчесов Юрий Калитвинцев
Голы
22′ Антон Миранчук  
40′ Антон Заболотный (К. Рауш, Ал. Миранчук)  
58′ Мариу Фернандес  
Составы
Андрей Лунев 99
Роман Нойштедтер 5
Виталий Шахов 6
Илья Кутепов 14
Далер Кузяев 7
71′ Мариу Фернандес 2
Владислав Игнатьев 20
71′ Константин Рауш 21
Евгений Чернов 4
76′ Антон Миранчук 17
Антон Швец 24
68′ Алексей Миранчук 15
Магомед Митришев 10
55′ Антон Заболотный 11
Кирилл Панченко 8
62′ Дмитрий Тарасов (к) 22
Павел Могилевец 9
3 Себастьян Хольмен
4 Владимир Рыков (к)
42 Сергей Нарубин 46′
1 Антон Шунин
2 Григорий Морозов 46′
25 Алексей Козлов
13 Сергей Терехов 79′
26 Никита Калугин
11 Иван Темников 61′
15 Ибрагим Цаллагов
77 Анатолий Катрич 46′
23 Антон Соснин
6 Хали Тьям 61′
10 Александр Зотов
14 Франсиску ду Карму Вандерсон 46′
9 Павел Погребняк
48 Евгений Луценко 79′
96 Максим Кузьмин
27 Самба Соу 46′
41 Александр Сапета
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
13 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 2
7 Фолы 8
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Черчесов: Сборная России сделала правильно, проведя матч с «Динамо» таким составом

Черчесов: Сборная России сделала правильно, проведя матч с «Динамо» таким составом

ХИМКИ /Новогорск/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу приняла верное решение, проведя матч с московским «Динамо» в таком составе. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер сборной Станислав Черчесов.
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Мутко: календарь матчей сборной России по футболу будет сформирован после 5 сентября

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