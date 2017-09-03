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3 сентября 2017, 20:25 | Футбол: Сборные | ТАСС

Мутко: Матч сборной РФ по футболу против «Динамо» можно назвать информативным для тренеров

ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Товарищеская встреча между сборной России по футболу и московским «Динамо» стала информативной, тренерский штаб смог поработать с группой ребят, которые у всех на слуху. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

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Встреча в Химках завершилась со счетом 3:0 в пользу национальной команды.

«Мне понравилась игра, получился очень информативный матч, — сказал Мутко. — Я бы не называл этот состав ближайшим резервом, потому что там есть игроки, которые очень близки [к основной команде]. Это просто хороший, информативный матч с большой группой ребят, которые всегда на слуху, у тренера была возможность с ними поработать. Спасибо за встречу “Динамо”, для них это тоже важно».

«Это хороший спарринг, и многие ребята были сегодня очень убедительны», — добавил он.

Сборная России ведет подготовку к домашнему чемпионату мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

3.09.2017 17:30 Зрители 15980 матчи: Сборные Арена Химки
Россия 3:0 Динамо М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Станислав Черчесов Юрий Калитвинцев
Голы
22′ Антон Миранчук  
40′ Антон Заболотный (К. Рауш, Ал. Миранчук)  
58′ Мариу Фернандес  
Составы
Андрей Лунев 99
Роман Нойштедтер 5
Виталий Шахов 6
Илья Кутепов 14
Далер Кузяев 7
71′ Мариу Фернандес 2
Владислав Игнатьев 20
71′ Константин Рауш 21
Евгений Чернов 4
76′ Антон Миранчук 17
Антон Швец 24
68′ Алексей Миранчук 15
Магомед Митришев 10
55′ Антон Заболотный 11
Кирилл Панченко 8
62′ Дмитрий Тарасов (к) 22
Павел Могилевец 9
3 Себастьян Хольмен
4 Владимир Рыков (к)
42 Сергей Нарубин 46′
1 Антон Шунин
2 Григорий Морозов 46′
25 Алексей Козлов
13 Сергей Терехов 79′
26 Никита Калугин
11 Иван Темников 61′
15 Ибрагим Цаллагов
77 Анатолий Катрич 46′
23 Антон Соснин
6 Хали Тьям 61′
10 Александр Зотов
14 Франсиску ду Карму Вандерсон 46′
9 Павел Погребняк
48 Евгений Луценко 79′
96 Максим Кузьмин
27 Самба Соу 46′
41 Александр Сапета
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
13 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 2
7 Фолы 8
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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