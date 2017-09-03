Мутко: Матч сборной РФ по футболу против «Динамо» можно назвать информативным для тренеров
ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Товарищеская встреча между сборной России по футболу и московским «Динамо» стала информативной, тренерский штаб смог поработать с группой ребят, которые у всех на слуху. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения
Встреча в Химках завершилась со счетом 3:0 в пользу национальной команды.
«Мне понравилась игра, получился очень информативный матч, — сказал Мутко. — Я бы не называл этот состав ближайшим резервом, потому что там есть игроки, которые очень близки [к основной команде]. Это просто хороший, информативный матч с большой группой ребят, которые всегда на слуху, у тренера была возможность с ними поработать. Спасибо за встречу “Динамо”, для них это тоже важно».
«Это хороший спарринг, и многие ребята были сегодня очень убедительны», — добавил он.
Сборная России ведет подготовку к домашнему чемпионату мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Защитник пражской «Спарты» Вячеслав Караваев не смог себя полностью проявить в сборной России по футболу, так как был отвлечен на разговоры о возможном переходе в «Локомотив». Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер сборной Станислав Черчесов.