Мутко: Матч сборной РФ по футболу против «Динамо» можно назвать информативным для тренеров

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Встреча в Химках завершилась со счетом 3:0 в пользу национальной команды.

«Мне понравилась игра, получился очень информативный матч, — сказал Мутко. — Я бы не называл этот состав ближайшим резервом, потому что там есть игроки, которые очень близки [к основной команде]. Это просто хороший, информативный матч с большой группой ребят, которые всегда на слуху, у тренера была возможность с ними поработать. Спасибо за встречу “Динамо”, для них это тоже важно».

«Это хороший спарринг, и многие ребята были сегодня очень убедительны», — добавил он.

Сборная России ведет подготовку к домашнему чемпионату мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.