Сборная России по футболу разгромила «Динамо» в контрольном матче

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В составе сборной России отличились Антон Миранчук (22-я минута), Антон Заболотный (40) и Марио Фернандес (58).

В составе национальной команды дебютировали десять игроков: вратарь Андрей Лунев («Зенит»), защитники — Марио Фернандес (ЦСКА), Виталий Шахов, Евгений Чернов (оба — «Тосно») и Константин Рауш («Кельн», Германия), полузащитники — Антон Миранчук («Локомотив»), Антон Швец («Ахмат») и Далер Кузяев («Зенит»), нападающие — Антон Заболотный («Тосно») и Магомед Митришев («Ахмат»).

С капитанской повязкой в сборной впервые в карьере вышел полузащитник Дмитрий Тарасов. После его замены повязка перешла к Роману Нойштедтеру.

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк, вышедший на замену, провел первый матч в сезоне.

Сборная России провела матч с клубом в 11-й раз в истории. Данная игра является одним из этапов подготовки к чемпионату мира 2018 года, который пройдет в России.