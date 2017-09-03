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3 сентября 2017, 19:39 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сборная России по футболу разгромила «Динамо» в контрольном матче

ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу крупно победила московское «Динамо» со счетом 3:0 в контрольном матче, который прошел в Химках.

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В составе сборной России отличились Антон Миранчук (22-я минута), Антон Заболотный (40) и Марио Фернандес (58).

В составе национальной команды дебютировали десять игроков: вратарь Андрей Лунев («Зенит»), защитники — Марио Фернандес (ЦСКА), Виталий Шахов, Евгений Чернов (оба — «Тосно») и Константин Рауш («Кельн», Германия), полузащитники — Антон Миранчук («Локомотив»), Антон Швец («Ахмат») и Далер Кузяев («Зенит»), нападающие — Антон Заболотный («Тосно») и Магомед Митришев («Ахмат»).

С капитанской повязкой в сборной впервые в карьере вышел полузащитник Дмитрий Тарасов. После его замены повязка перешла к Роману Нойштедтеру.

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк, вышедший на замену, провел первый матч в сезоне.

Сборная России провела матч с клубом в 11-й раз в истории. Данная игра является одним из этапов подготовки к чемпионату мира 2018 года, который пройдет в России.

3.09.2017 17:30 Зрители 15980 матчи: Сборные Арена Химки
Россия 3:0 Динамо М
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Станислав Черчесов Юрий Калитвинцев
Голы
22′ Антон Миранчук  
40′ Антон Заболотный (К. Рауш, Ал. Миранчук)  
58′ Мариу Фернандес  
Составы
Андрей Лунев 99
Роман Нойштедтер 5
Виталий Шахов 6
Илья Кутепов 14
Далер Кузяев 7
71′ Мариу Фернандес 2
Владислав Игнатьев 20
71′ Константин Рауш 21
Евгений Чернов 4
76′ Антон Миранчук 17
Антон Швец 24
68′ Алексей Миранчук 15
Магомед Митришев 10
55′ Антон Заболотный 11
Кирилл Панченко 8
62′ Дмитрий Тарасов (к) 22
Павел Могилевец 9
3 Себастьян Хольмен
4 Владимир Рыков (к)
42 Сергей Нарубин 46′
1 Антон Шунин
2 Григорий Морозов 46′
25 Алексей Козлов
13 Сергей Терехов 79′
26 Никита Калугин
11 Иван Темников 61′
15 Ибрагим Цаллагов
77 Анатолий Катрич 46′
23 Антон Соснин
6 Хали Тьям 61′
10 Александр Зотов
14 Франсиску ду Карму Вандерсон 46′
9 Павел Погребняк
48 Евгений Луценко 79′
96 Максим Кузьмин
27 Самба Соу 46′
41 Александр Сапета
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
13 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 2
7 Фолы 8
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Николаев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Все 18 тыс. билетов реализованы на матч между сборной России и «Динамо» в Химках

ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Все билеты реализованы на товарищеский футбольный матч между сборной России и московским «Динамо», который пройдет в воскресенье в Химках. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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