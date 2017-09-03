Руни исключает возвращение в сборную Англии

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По его словам, на чемпионат мира должны ехать те игроки, которые добились этого права.

— На моей памяти были случаи, когда игроки возвращались в сборные, чтобы съездить на крупные турниры, но я считаю это неправильным, — цитирует The Guardian Руни. — На турнир заслуживают поехать те, кто сейчас борется за попадание.

Отметим, что Руни все же принял участие в четырех матчах сборной Англии в отборе ЧМ-2018. В них англичане набрали 10 очков и не пропустили ни одного мяча.