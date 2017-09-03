Все 18 тыс. билетов реализованы на матч между сборной России и «Динамо» в Химках
ХИМКИ /Московская область/, 3 сентября. /ТАСС/. Все билеты реализованы на товарищеский футбольный матч между сборной России и московским «Динамо», который пройдет в воскресенье в Химках. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
«Арена-Химки» вмещает порядка 18 тысяч зрителей.
При этом
В то же время у касс остается очередь примерно из 500 человек.
Встреча пройдет в воскресенье на «Арене-Химки», начало — 17:30 мск. Вход на матч будет свободным.
Игра с
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter