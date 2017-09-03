Все 18 тыс. билетов реализованы на матч между сборной России и «Динамо» в Химках

«Арена-Химки» вмещает порядка 18 тысяч зрителей.

При этом пресс-атташе Российского футбольного союза Игорь Владимиров в разговоре с ТАСС отметил, что аншлаг не гарантирован. «Дело в том, что билеты реализовывались и раньше, в том числе раздавались по пять билетов в одни руки. И то, что стадион будет заполнен, гарантировать никто не может. Но да, реализовано около 18 тысяч билетов, столько вмещает арена в Химках», — сказал Владимиров.

В то же время у касс остается очередь примерно из 500 человек.

Встреча пройдет в воскресенье на «Арене-Химки», начало — 17:30 мск. Вход на матч будет свободным.