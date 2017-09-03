8 матчей сборной России против клубов. Да-да, это не впервые!

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«Ювентус» — сборная России — 2:1

Голы: Коллер, 12; Платт, 87 — Ледяхов, 23

22 августа 1992 года, Турин, Италия



Уже второй матч в своей истории сборная России сыграла против клуба. Её, как и национальную команду США, пригласили на турнир имени Чезаре Баретти. В середине сезона многие клубы отказались отпускать российских игроков в сборную, поэтому на турнире сыграл ближайший резерв — прям как в предстоящем матче с «Динамо». Так, «Юве» с Антонио Конте, Паоло Ди Канио и Роберто Баджо в тяжёлом матче смог обыграть нашу команду.

«Фиорентина» — сборная России — 0:1

Гол: Радченко, 86

24 августа 1992 года, Аоста, Италия



Зато через два дня сборная России смогла взять реванш у «Фиорентины». Игра получилось жёсткой — три удаления — но небогатой на голы. В самом конце в ворота «Фиорентины» забил Дмитрий Радченко, а нынешний главный тренер сборной Станислав Черчесов засчитал себе «сухарь».

«ТуС» Целле — сборная России — 1:5

Голы: Хайнеке, 69 (с пенальти) — Бородюк, 17, 24; Ледяхов, 23; Корнеев, 37; Матвеев, 89

26 января 1993 года, Целле, Германия



Изначально сборная России планировала сыграть с «Ганновером». Но по прилету в Германию оказалось, что команда из Бундеслиги проводить товарищескую встречу не готова, а в спешке удалось найти только полулюбительскую команду из небольшого городка Целле. Поэтому и победила российская сборная без проблем, пропустив от команды из четвёртого немецкого дивизиона только с пенальти.

«Саарбрюккен» — сборная России — 1:5

Голы: Винальда, 31 — Канчельскис, 5; Корнеев, 15, 68; Ледяхов, 47; Кульков, 72

11 апреля 1993 года, Саарбрюккен, Германия



Уже через несколько месяцев не возникло трудностей у сборной и с командой Бундеслиги. На тренировочном сборе в Саарбрюккене в рамках подготовки к чемпионату мира-1994 наша команда обыграла одноимённый клуб. Удивительно, что тогда на контрольной игре зрителей собралось почти в два раза больше, чем на официальном матче с Люксембургом.

«Видзев» — сборная России — 1:2

Голы: Михальчук, 45 — Мостовой, 70; Галямин, 88

26 октября 1993 года, Лодзь, Польша



По пути в Афины на последний отборочный матч перед ЧМ-94 сборная хотела остановиться в Испании или Италии, но в итоге выбрала для спарринга польский «Видзев» — аутсайдера польского чемпионата. На нашу команду поляки настроились серьёзно и упустили победу в самой концовке.

Сборная России — «Анжи» — 7:1

Голы: Семак, 19; Бесчастных, 32; Чугайнов, 52; Аленичев, 61; Мостовой, 65; Бузникин, 71; Титов, 74 — Будунов, 62.

6 октября 2000 года, оздоровительный комплекс «Бор», Московская область



Своеобразной получилась подготовка команды к отборочным матчам ЧМ-2002. Тогдашний тренер сборной Олег Романцев договорился сыграть с Гаджи Гаджиевым в «Бору» два неравных тайма: 45 и 30 минут. Семь голов в ворота «Анжи» сборную воодушевили, и через несколько дней она спокойно разгромила Люксембург — 3:0.

«Симидзу Эс-Палс» — сборная России — 0:3

Голы: Пименов, 10; Титов, 73; Хохлов, 77

30 мая 2002 года, Симидзу, Япония.

Последний матч перед чемпионатом мира сборная России провела уже в Японии. За неделю до старта мундиаля команда Романцева разгромила представителя Джей-Лиги, но на самом турнире хозяев обыграть не смогла и заняла только третье место в группе.

«Симидзу Эс-Палс» — сборная России — 1:1

Голы: Хираока, 59 — Бояринцев, 41

14 февраля 2004 года, Сидзуока, Япония



Через полтора года Георгий Ярцев повёз сборную в азиатское турне, где соперником снова оказалась та же команда «Симидзу Эс-Палс». Так, японский клуб стал первым и на данный момент единственным, кто сыграл со сборной России дважды. Кстати, тогда наша команда тоже играла условно вторым составом: «Локо» и ЦСКА своих игроков в Японию не отпустили.