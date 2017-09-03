Черчесов проведет эксперимент в Химках
В воскресенье, 3 сентября, состоится один из самых странных матчей в истории сборной России по футболу — национальная команда в своем экспериментальном составе сразится с московским «Динамо», обескровленным отсутствием ряда лидеров. «Газета.Ru» рассказывает о предстоящем встрече, которая пройдет на «Арене Химки».
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Всего несколько часов осталось до одного из самых неоднозначных матчей в истории футбольной сборной России: сегодня вечером подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть в товарищеском матче с московским «Динамо».
Нет, конечно, участвовала российская команда и в более странных встречах — к примеру, с олимпийской сборной Японии или со сборной чемпионата России, за которую
Однако все те матчи были больше выставочными, чем контрольными, ну или хотя бы не проводились в рамках подготовки к важнейшему домашнему турниру для всего отечественного футбола.
В то же время самого Черчесова, ранее, кстати, работавшего в «Динамо», достаточно неординарный соперник, кажется, вполне устраивает:
в одном из интервью наставник заявил, что в споре за право сразится с россиянами
Другое дело — «Динамо», лишь пару месяцев назад вернувшееся в
Причем одно дело, если бы на поле против сборной вышла сильнейшая обойма
Шутка ли, но против россиян не сыграют оба ведущих нападающих динамовцев.
— Фатос Бечирай, отправившийся в сборную Черногории, и Кирилл Панченко, пожалуй, лучший на данный момент игрок москвичей, которого Черчесов предусмотрительно призвал в заявку на товарищескую игру.
Кроме того,
Фактически единственным плюсом от проведения матча с «Динамо» для сборной России на данный момент видится экспериментальный состав, выбранный тренерским штабом национальной команды на завершающийся сбор — в нем присутствуют лишь несколько запасных с недавнего Кубка конфедераций, тогда как остальную часть составляют абсолютные новички отечественного коллектива.
Так, например, во встрече с
Одной из главных интриг поединка видится игра Панченко, одного из немногих в этом составе, кто вполне может рассчитывать и на приглашение на чемпионат мира, против своего клуба — забьет ли форвард в ворота
При этом сам нападающий еще до старта матча отметил, что не будет скрывать эмоций, если отправит мяч в сетку ворот
«Праздновать буду. А почему нет? Это контрольная игра, в которой я хочу забить и сделать все, чтобы моя команда победила. Да, матч для меня, конечно, нерядовой, но на поле друзей не бывает. Буду играть с полной самоотдачей, сконцентрированно и мотивированно», — заявил Панченко на предматчевой
Стоит также отметить, что в Российском футбольном союзе (РФС) вход на встречу с динамовцами предусмотрительно было решено сделать бесплатным — поединок на «Арене Химки» может посетить каждый желающий, который решит завершить выходные неординарным по составу соперников футболом.
В то же время на данный момент не информации о том, сколько болельщиков посетят игру: почти 19-тысячный стадион может как заполниться почти до отказа, так и остаться полупустым.
Примечательно, что желая поднять интерес к матчу, в РФС за несколько дней до встречи даже выпустили видеоролик, на котором Черчесов, Панченко, Рауш, Заболотный и игроки женской студенческой сборной России, взявшие бронзовые медали недавней Универсиады, озвучили пять причин, почему стоит провести вечер воскресенья в Химках.
По мнению букмекеров, очевидным фаворитом предстоящего матча является сборная России — на ее победу дается коэффициент, равный 1,57. В то же время те, кто поверят в успех «Динамо», смогут преувеличить свой капитал — если
Добавим, что на поединке будет работать бригада арбитров во главе с Алексеем Николаевым. Помогать ему будут Дмитрий Чельцов, Арам Петросян и Павел Шадыханов.
Матч между сборной России и московским «Динамо» начнется в 17:30 по московскому времени.
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