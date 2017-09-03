Черчесов проведет эксперимент в Химках

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Всего несколько часов осталось до одного из самых неоднозначных матчей в истории футбольной сборной России: сегодня вечером подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть в товарищеском матче с московским «Динамо».

Нет, конечно, участвовала российская команда и в более странных встречах — к примеру, с олимпийской сборной Японии или со сборной чемпионата России, за которую почему-то забивал Владимир Быстров.

Футбол Товарищеские матчи 2017 3.09.2017, 17:30 -:- Россия Динамо М

Однако все те матчи были больше выставочными, чем контрольными, ну или хотя бы не проводились в рамках подготовки к важнейшему домашнему турниру для всего отечественного футбола.

В то же время самого Черчесова, ранее, кстати, работавшего в «Динамо», достаточно неординарный соперник, кажется, вполне устраивает:

в одном из интервью наставник заявил, что в споре за право сразится с россиянами бело-голубые победили Анголу (у этой сборной, на секундочку, за последние 11 лет столько же выходов в финальную часть мундиаля, сколько и у России), поединок с которой сочли нецелесообразным.

Другое дело — «Динамо», лишь пару месяцев назад вернувшееся в Премьер-лигу из ФНЛ.

Причем одно дело, если бы на поле против сборной вышла сильнейшая обойма бело-голубых — все-таки в некоторых позициях клуб укомплектован действительно неплохо. Однако в реальности не будет даже этого.

Шутка ли, но против россиян не сыграют оба ведущих нападающих динамовцев.

— Фатос Бечирай, отправившийся в сборную Черногории, и Кирилл Панченко, пожалуй, лучший на данный момент игрок москвичей, которого Черчесов предусмотрительно призвал в заявку на товарищескую игру.

Кроме того, бело-голубые будут вынуждены обойтись без боснийца Тони Шуньича — ему в воскресенье предстоит выступить в рамках отбора к ЧМ-2018 против Гибралтара.

Фактически единственным плюсом от проведения матча с «Динамо» для сборной России на данный момент видится экспериментальный состав, выбранный тренерским штабом национальной команды на завершающийся сбор — в нем присутствуют лишь несколько запасных с недавнего Кубка конфедераций, тогда как остальную часть составляют абсолютные новички отечественного коллектива.

Так, например, во встрече с бело-голубыми за россиян, вероятно, дебютируют сразу три игрока «Тосно» (Антон Заболотный, Евгений Чернов и Виталий Шахов), натурализованный бразильский защитник ЦСКА Марио Фернандес, а также российско-немецкий центрдеф Константин Рауш, обещающий стать спасителем для центра обороны сборной на предстоящем домашнем мундиале.

Одной из главных интриг поединка видится игра Панченко, одного из немногих в этом составе, кто вполне может рассчитывать и на приглашение на чемпионат мира, против своего клуба — забьет ли форвард в ворота бело-голубых, как это отпразднует, будут ли злиться на него за это болельщики «Динамо»?

При этом сам нападающий еще до старта матча отметил, что не будет скрывать эмоций, если отправит мяч в сетку ворот бело-голубых.

«Праздновать буду. А почему нет? Это контрольная игра, в которой я хочу забить и сделать все, чтобы моя команда победила. Да, матч для меня, конечно, нерядовой, но на поле друзей не бывает. Буду играть с полной самоотдачей, сконцентрированно и мотивированно», — заявил Панченко на предматчевой пресс-конференции.

Стоит также отметить, что в Российском футбольном союзе (РФС) вход на встречу с динамовцами предусмотрительно было решено сделать бесплатным — поединок на «Арене Химки» может посетить каждый желающий, который решит завершить выходные неординарным по составу соперников футболом.

В то же время на данный момент не информации о том, сколько болельщиков посетят игру: почти 19-тысячный стадион может как заполниться почти до отказа, так и остаться полупустым.

Примечательно, что желая поднять интерес к матчу, в РФС за несколько дней до встречи даже выпустили видеоролик, на котором Черчесов, Панченко, Рауш, Заболотный и игроки женской студенческой сборной России, взявшие бронзовые медали недавней Универсиады, озвучили пять причин, почему стоит провести вечер воскресенья в Химках.

По мнению букмекеров, очевидным фаворитом предстоящего матча является сборная России — на ее победу дается коэффициент, равный 1,57. В то же время те, кто поверят в успех «Динамо», смогут преувеличить свой капитал — если бело-голубые, конечно, действительно добьются успеха — аж в 6,5 раз.

Добавим, что на поединке будет работать бригада арбитров во главе с Алексеем Николаевым. Помогать ему будут Дмитрий Чельцов, Арам Петросян и Павел Шадыханов.

Матч между сборной России и московским «Динамо» начнется в 17:30 по московскому времени.