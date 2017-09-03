Руни: Игроком в сборную Англии я уже не вернусь

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«Я сделал свой выбор. Я видел несколько раз, как игроки завершали карьеры в сборной, а потом возвращались, но это неправильно. Парни, которые сейчас пытаются попасть на ЧМ в России, заслуживают участия в турнире, поэтому мое решение окончательное. Игроком в сборную Англии я уже не вернусь.

Тренером? Не хочу загадывать, хотя от таких предложений не отказываются. Я всегда интересовался просмотром игр и тактической стороной матчей, а также разговаривал с тренерами, с которыми работал вместе. Поэтому в будущем мне бы хотелось стать тренером, — цитирует Руни talkSPORT.

За взрослую сборную Уэйн выступал с февраля 2003 года. Дебют 17-летнего нападающего пришёлся на матч со сборной Австралии. В общей сложности он принял участие в 119 матчах и забил 53 гола в составе сборной Англии. Является лучшим бомбардиром команды и занимает второе место по количеству проведённых встреч, уступая лишь Питеру Шилтону, на счету которого 125 матчей.