Кузяев: В сборной сыгрался с Миранчуком. Только не знаю, с каким…

Далер Кузяев стал первым новичком «Зенита» при Роберто Манчини. Тогда мало кто знал об опорнике из «Ахмата», и Далер рассказывал «Чемпионату» о своём пути из любительской лиги в российский топ-клуб.

По прошествии восьми туров Кузяева можно назвать одним из лидеров «Зенита». Полузащитник регулярно выходил в старте, забивал важные мячи и логично получил вызов в экспериментальный состав сборной на матч с «Динамо». В интервью Кузяев рассказал о первых в жизни тренировках в составе национальной команды, прогрессе в «Зените» и значении записок Манчини.

«Черчесов всегда делает серьёзные замечания, но с долей юмора»

— Когда ехал в сборную, был знаком только с парой ребят, — рассказывает Кузяев. — С Андреем Лунёвым играем вместе сейчас, с Магомедом Митришевым и Антоном Швецем были ещё в «Ахмате», а с Пашей Могилевцем занимались в школе «Зенита». А против Вовы Ильина я играл ещё в ПФЛ. Тренерский штаб сборной тимбилдинг не устраивал, но я успел пообщаться почти со всеми футболистами.



— Кого можете назвать лидерами этой сборной?

— За несколько дней тренировок сложно это оценить. Мы пока только знакомимся, налаживаем игровые связи. У Черчесова играю «инсайда» вместе с Миранчуком, отлично понимаем друг друга.



— С Алексеем или Антоном?

— Я их только по бутсам различаю! Разобрать, кто где, могут только их одноклубники и главный тренер (смеётся).



— Станислав Черчесов сам говорил, что этот состав — ближайший резерв. Футболистам он объяснял свои требования: что нужно сделать, чтобы поехать на чемпионат мира?

— Несмотря на то, что видим друг друга в первый раз, тренер на первой же тренировке сказал: «Нужно становиться коллективом и работать, работать, работать». На тренировках он нам много подсказывает.



— И делает это очень эмоционально.

— Это же хорошо! Замечания от тренера всегда серьёзные — но преподносит он их с долей юмора.



— После того, как на тренировки в среду Черчесов вам «напихал», сразу же стали забивать. Совпадение?

— Не сказал бы, что «пихал»! Сделал замечание, добавил пару шуток. Но после этого пошли голы, это правда.

«Проставляться шампанским пока некогда»

— Первый гол в карьере вы забили дальним ударом. Отрабатываете этот компонент игры?

Цитата — В отпуске с папой и братом ездим на поля: я поддерживаю форму, тренирую и дальние удары. В «Тереке» иногда оставался после тренировок и бил по воротам. Но мяч категорически не хотел идти в ворота, хотя забить очень хотелось.

— Почему не получалось?

— В Грозном я играл в опорной зоне, было много обязанностей в обороне. А в «Зените» в последнее время выхожу на позицию правого полузащитника — намного ближе к воротам. Справа с мячом встречаешься намного реже, зато всегда можешь забить или отдать на гол. Да и в целом сейчас я играю в более атакующей команде, мы часто владеем мячом.



— В дебютном матче за сборную забить готовы?

— Посмотрим… Главное — победа!



— Даже в матче с «Динамо»?

— Нам без разницы, с кем играть!



— После того матча в Хабаровске Манчини сказал, что вам нужно проставиться за гол шампанским. Успели уже это сделать?

— У нас очень плотный график, игры каждые три-четыре дня, так что пока не успел. За всё время в «Зените» собрались с командой в ресторане всего один раз.



— После разгрома «Спартака»?

— Нет, перед «Тосно». После победы над «Спартаком» улетали в Екатеринбург, было не до посиделок.

«Аргентинцы по-английски пока не говорят»

— До трансфера в «Зенит» вас знали немногие болельщики. Теперь узнают на улицах Петербурга?

— Да, впервые это случилось после прилёта из Хабаровска. Шёл по магазину — вдруг подходят люди, поздравляют с победой и с голом. Было неожиданно, но очень приятно. Вообще стал замечать, как в Питере переживают за «Зенит».



— Сами понимаете, благодаря чему произошёл такой скачок в вашей карьере: выходите в основе «Зените», забиваете «Спартаку».

— В последнее время меня часто об этом спрашивают. На самом деле, в «Тереке» я тоже провёл неплохой сезон: мы заняли пятое место, отстав от еврокубковой зоны всего на очко. Просто «Зенит», как российский гранд — намного более медийная команда, поэтому теперь я на виду.

— Ещё один футболист «Зенита» очень быстро прогрессирует в этом сезоне — Александр Кокорин.

— Мы все очень рады, что Саща приносит нам победы. В какой-то степени мы играем на него: отдаём в зоны, а он цепляется за мяч и убегает. Стараемся использовать все его сильные стороны.



— Недавно Кокорин выложил фото в «инстаграм» рядом с московским Финансовым университетом. Вы сами недавно закончили дневное отделение в Питере, играя в Грозном. Какой совет дадите Александру?

— Саша умный парень — сам справится (смеётся). Мне ещё повезло с преподавателями, которые шли на встречу. Раз в месяц приезжал в Питер, выполнял задания, иногда что-то отсылал из Грозного по почте. К счастью, сессия в июне, когда сезон уже закончился.

— В Интернете шутят, что «Зенит» теперь — это сборная Аргентины. Что произойдёт раньше: вы выучите испанский, или аргентинцы — русский?

— Слышал, что они будут учить английский язык. Мы понимаем друг друга на поле — например, Паредес знает, как будет по-английски «один», «горишь», «оставь». За его пределами тяжелее: хотел пообщаться с Эмануэлем Мамманой на английском, но он меня не понял.

— В чём секрет записок Манчини, которые он передаёт на поле во время матча?

— Однажды передавал записку Паредесу. Там написано, как именно перестраивается команда после замены.



— Почему Манчини направляет их именно Паредесу?

— Он располагается в центре поля и чаще взаимодействует со всей командой, доносит установки тренера.



— ЦСКА никем не усилился и идёт на шестом месте, «Спартак» — на девятом. Кого сейчас считаете главными конкурентами в РФПЛ?

— Не стал бы списывать ни ЦСКА, ни «Спартак», у всех бывают спады. Ещё выделю «Локомотив» и «Рубин». С «Ростовом» тоже было очень тяжело. Хотя, скорее всего, сказалось то, что на той же неделе сыграли 120 минут против «Утрехта».



— Кажется, что в Европе «Зениту» играть тяжелее, чем в РФПЛ. В Лиге Европы — два поражения.

Цитата — «Бней Иегуду» просто недооценили — после 2:0 не ожидали, что соперник будет так играть. А против «Утрехта» мы и не ожидали лёгкой игры.

Четвёртое место голландской Эрдивизии — серьёзный уровень. Хотя «Реал Сосьедад» тоже очень серьёзный соперник, мы должны выходить из группы Лиги Европы с первого места.