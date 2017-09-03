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Матч сборной России против «Динамо» пройдет на поле подмосковной «Арены-Химки» в воскресенье, 3 сентября, и начнется в 17:30 мск. Вход для зрителей на игру будет свободным. Во этой встрече тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым принял решение посмотреть в деле ближайших резервистов, не став вызывать на игру большинство игроков команды, принявших участие в домашнем Кубке конфедераций-2017.

«Я знал, что в сборную вызваны в основном новички, но все равно был очень рад вызову. Во-первых, хотелось познакомиться лично со Станиславом Саламовичем, узнать его требования, поучаствовать в тренировочном процессе. Во-вторых, какой бы ни был состав, это все равно сборная России, и выступать за нее — большая честь», — приводит слова Караваева официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

По его словам, несмотря на экспериментальный состав, болельщики все равно должны прийти и поддержать национальную команду. «Причина одна: играет национальная сборная России, — пояснил он. — Мне кажется, болельщик должен поддерживать команду своей страны, против кого бы она ни играла».

«Лично я пригласил на стадион моих родственников и друзей, уверен, что все придут. Ждем болельщиков на стадионе! Не сомневаюсь, что матч будет зрелищным и интересным», — отметил футболист.