Сборная России по футболу в экспериментальном составе сыграет с московским «Динамо»
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в воскресенье проведет контрольный матч с московским «Динамо». В первой после Кубка конфедераций игре главный тренер Станислав Черчесов проверит ближайший резерв команды.
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На сбор, который начался 28 августа в Новогорске, Черчесов пригласил 24 игрока, из которых только трое были в составе сборной на прошедшем в июне Кубке конфедераций. Как объяснил специалист, такое решение принято, чтобы,
«Я доволен тем, как ребята относятся к работе, в первые пару дней игроки чувствовали себя скованно, но это нормально, чтобы привыкнуть к сборной, нужно
Сборная также получила шанс познакомиться с обновленной базой в Новогорске, на которой команда будет жить во время чемпионата мира. Правда, сборная не смогла воспользоваться гостиницей, которая, по словам Черчесова, будет готова через неделю. «Все было великолепно, нас приняли хорошо, условия отличные», — сообщил специалист.
Почему «Динамо»?
Сборная России проведет матч с клубом в 11-й раз в истории и впервые с 2004 года. «Динамо» после восьми туров чемпионата России занимает 11-е место в турнирной таблице с 8 очками. Как объяснил Черчесов, все желаемые соперники были заняты в квалификации чемпионата мира, а единственным вариантом была команда Анголы, с которой играть посчитали нецелесообразным, так как это «ничего не дает ни в спортивном, ни в имиджевом, ни в финансовом плане».
В составе сборной на поле может выйти лучший бомбардир «Динамо» Кирилл Панченко. «Матч не рядовой для меня, но на поле друзей не бывает, я буду играть с полной самоотдачей, сконцентрированно и мотивированно», — рассказал форвард. «Буду ли я праздновать гол в ворота “Динамо”? Конечно, буду, сейчас я в сборной, хочу забивать и буду стараться делать так, чтобы команда выигрывала», — также признался он.
Кроме Панченко, главный тренер
Матч обслужит судейская бригада во главе с Алексеем Николаевым.
Встреча пройдет на «Арене-Химки», вход будет свободным, начало — в 17:30 мск.
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