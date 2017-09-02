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https://sport.mail.ru/news/football-national/30877539/
2 сентября 2017, 16:44 | Футбол: Сборные | ТАСС

Футболисты сборной России подарили Черчесову в день рождения майку с номером 54

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Футболисты сборной России подарили в день рождения главному тренеру команды Станиславу Черчесову майку с номером 54. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

Вручение подарка наставнику сборной прошло перед началом тренировки. Главному тренеру сборной 2 сентября исполнилось 54 года. Также игроки сборной подарили Черчесову торт.

Тренировочный сбор российской команды начался в понедельник на базе в подмосковном Новогорске и завершится товарищеским матчем со столичным «Динамо» 3 сентября. В состав сборной попали футболисты, ранее не вызывавшиеся в команду или приглашавшиеся нерегулярно.

Все игроки сборной тренируются в общей группе, кроме 25-летнего нападающего екатеринбургского «Урала» Владимира Ильина. Футболист испытывает мышечные проблемы, поэтому не сможет сыграть в матче с «Динамо». Ильин уже покинул расположение команды.

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