Черчесов: Хочется верить, что в матче с «Динамо» сборная будет командой
Главный тренер сборной России и нападающий Кирилл Панченко — о самом необычном контрольном матче.
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Видимо, что-то случилось...
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— Как вас поздравили в команде?
— На завтрак мне приготовили большой торт. Правда, его никто не трогал — оставили на вечер к чаю. Все поздравили, футболисты тоже. Но от них я жду немного других поздравлений.
— Можете ли уже подвести итоги этого сбора?
— Подведём завтра после матча. В плане и тренировочного процесса, и знакомства с игроками, мы сделали все, что запланировано. Мы знаем, кто на что способен, но резких движений не делаем. Надо посмотреть, кто как на что реагировал, кто какой потенциал имеет. Не каждый же проявляет себя с первой секунды — надо один сбор, второй. Мы в этом плане довольно терпеливы.
— Довольны ли условиями в Новогорске?
— Да, всё было великолепно. Мы занимались на поле, где ещё никто в этом сезоне не тренировался. В этом плане старая дружба не ржавеет. База, где мы будем жить на ЧМ, пока не готова, но там будут условия четырёхзвездочной гостиницы. Не хватило буквально недели, чтобы закончить ремонтные работы. Ждём с нетерпением. Мы хотим, чтобы у сборной был свой дом.
— Ильин всё же пропустит завтрашний матч?
— Он уже приехал к нам с проблемой. Мы его готовили, готовили, но, видимо, травма даёт о себе знать, Сделали МРТ, оказалось, что там есть небольшая травма в области паха. Мы вчера с ним поговорили, решили, что он пока играть не будет. Он получил рекомендации, с нашей стороны мы сделали всё, чтобы не усугубить положение.
— Вы поработали с резервом. Можно ли провести параллель со сборной Германии, которая привезла на КК резервный состав?
— Вы лукавите. Во вчерашнем отборочном матче у Германии играли шесть человек из того состава. Я доволен как ребята относятся к работе, хотя первое время чувствовался небольшой дискомфорт. Кирилл не даст соврать, что в первые дни футболисты чувствовали себя довольно скованно. Герб, наверное, оказывает
— Изучали ли соперника?
Надеюсь, Кирилл по дружбе не расскажет, о чём шла речь. Посмотрели ещё раз игру с Бельгией. Надо сказать, что все, что мы говорим, быстро схватывается. Хочется верить, что завтра мы будем командой.
— Завтра снова будет схема в три защитника?
— Играть будем так, как играли в последнее время.
— Определились уже, кто будет капитаном в завтрашнем матче?
— Да, но сначала я скажу ему об этом лично.
— Не принижает ли матч с «Динамо» уровень сборной России?
— Нет.
— И что билеты не продают, а раздают?
— Нет. Федерация предложила такой вариант, я согласился. И считаю, что это правильно. Могу объяснять это хоть триста раз.
Нападающий сборной России Кирилл Панченко также поделился ожиданиями от завтрашней игры.
— Для вас этот матч будет особо принципиальным. Ваши ожидания?
— Да, матч для меня нерядовой, но на поле друзей не бывает. Буду играть с полной самоотдачей, сконцентрировано и мотивированно.
— Если забьёте завтра гол, будете праздновать?
— Буду. Почему нет? Это контрольная игра, в которой я хочу забить и сделать все, чтобы моя команда победила.
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