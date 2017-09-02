Черчесов: Хочется верить, что в матче с «Динамо» сборная будет командой

Пресс-конференция началась с поздравления главного тренера: Станиславу Черчесову исполнилось 54. Он рассказал, какого подарка ждет от сборной, как прошла работа на сборе и почему Владимир Ильин всё же не сыграет в матче с «Динамо».

Футбол Товарищеские матчи 2017 3.09.2017, 17:30 -:- Россия Динамо М

— Как вас поздравили в команде?

— На завтрак мне приготовили большой торт. Правда, его никто не трогал — оставили на вечер к чаю. Все поздравили, футболисты тоже. Но от них я жду немного других поздравлений.



— Можете ли уже подвести итоги этого сбора?

— Подведём завтра после матча. В плане и тренировочного процесса, и знакомства с игроками, мы сделали все, что запланировано. Мы знаем, кто на что способен, но резких движений не делаем. Надо посмотреть, кто как на что реагировал, кто какой потенциал имеет. Не каждый же проявляет себя с первой секунды — надо один сбор, второй. Мы в этом плане довольно терпеливы.



— Довольны ли условиями в Новогорске?

— Да, всё было великолепно. Мы занимались на поле, где ещё никто в этом сезоне не тренировался. В этом плане старая дружба не ржавеет. База, где мы будем жить на ЧМ, пока не готова, но там будут условия четырёхзвездочной гостиницы. Не хватило буквально недели, чтобы закончить ремонтные работы. Ждём с нетерпением. Мы хотим, чтобы у сборной был свой дом.

— Ильин всё же пропустит завтрашний матч?

— Он уже приехал к нам с проблемой. Мы его готовили, готовили, но, видимо, травма даёт о себе знать, Сделали МРТ, оказалось, что там есть небольшая травма в области паха. Мы вчера с ним поговорили, решили, что он пока играть не будет. Он получил рекомендации, с нашей стороны мы сделали всё, чтобы не усугубить положение.



— Вы поработали с резервом. Можно ли провести параллель со сборной Германии, которая привезла на КК резервный состав?

— Вы лукавите. Во вчерашнем отборочном матче у Германии играли шесть человек из того состава. Я доволен как ребята относятся к работе, хотя первое время чувствовался небольшой дискомфорт. Кирилл не даст соврать, что в первые дни футболисты чувствовали себя довольно скованно. Герб, наверное, оказывает какое-то давление. Надеюсь, что завтра на ребят ничего давить не будет. У нас есть единственный шанс, чтобы посмотреть тех, кого мы для себя отметили. Не забывайте, мы же не делаем вещи спонтанно, а решаем заранее. Представьте, что у нас матч с топ-командой, а тут такая круговерть с трансферами. И вся команда вроде телом здесь, а мозгами в другом месте. Тогда бы мы этот сбор просто провалили, а это никому не надо. Поэтому мы взяли других футболистов, чтобы и их подтянуть, и время не тратить.

— Изучали ли соперника?

Цитата — Я видел «Динамо» много раз. Сегодня на теории разбирали их игру с «Краснодаром».

Надеюсь, Кирилл по дружбе не расскажет, о чём шла речь. Посмотрели ещё раз игру с Бельгией. Надо сказать, что все, что мы говорим, быстро схватывается. Хочется верить, что завтра мы будем командой.



— Завтра снова будет схема в три защитника?

— Играть будем так, как играли в последнее время.



— Определились уже, кто будет капитаном в завтрашнем матче?

— Да, но сначала я скажу ему об этом лично. Все-таки нехорошо узнавать о таком из газет.



— Не принижает ли матч с «Динамо» уровень сборной России?

— Нет.

— И что билеты не продают, а раздают?

— Нет. Федерация предложила такой вариант, я согласился. И считаю, что это правильно. Могу объяснять это хоть триста раз.

Нападающий сборной России Кирилл Панченко также поделился ожиданиями от завтрашней игры.



— Для вас этот матч будет особо принципиальным. Ваши ожидания?

— Да, матч для меня нерядовой, но на поле друзей не бывает. Буду играть с полной самоотдачей, сконцентрировано и мотивированно.



— Если забьёте завтра гол, будете праздновать?

— Буду. Почему нет? Это контрольная игра, в которой я хочу забить и сделать все, чтобы моя команда победила.