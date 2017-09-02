Футболист сборной России Ильин не сыграет против «Динамо»

Тренировочный сбор российской команды начался в понедельник на базе в подмосковном Новогорске и завершится товарищеским матчем со столичным «Динамо» 3 сентября. В состав сборной попали футболисты, ранее не вызывавшиеся в команду или приглашавшиеся нерегулярно.

«Владимир Ильин уже приехал к нам с повреждением, мы поговорили с ним в пятницу и решили, что он не будет играть. Он получил рекомендации, с нашей стороны мы сделали все, чтобы не усугубить повреждение. Я доволен тем, как ребята относятся к работе, в первые пару дней игроки чувствовали себя скованно, но это нормально, чтобы привыкнуть к сборной, нужно какое-то время. У нас есть шанс, чтобы проверить тех ребят, которые были вызваны», — сказал Черчесов.

«Мы хотим, чтобы у сборной был свой дом. Пока мы не смогли жить в том корпусе, где будем базироваться во время чемпионата мира. Ждем этого момента с нетерпением. На базе в Новогорске нас приняли хорошо, условия отличные», — отметил он.

В субботу Черчесову исполнилось 54 года. Игроки сборной России подарили главному тренеру торт.

«На завтрак мне приготовили большой торт, правда, его оставили на вечер, вся команда поздравила, но мы ждем других поздравлений, на поле. Итоги сбора подведем после игры, в плане тренировочного процесса и знакомства с игроками мы сделали все, что планировали. Знаем, кто на что способен, какие рекомендации дать игрокам, чтобы они прогрессировали. Для себя я уже определил того человека, который будет капитаном, но объявлю об этом в день игры», — добавил Черчесов.