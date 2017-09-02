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2 сентября 2017, 15:55 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Панченко: Буду праздновать, если забью «Динамо» за сборную России

Нападающий сборной России Кирилл Панченко поделился ожиданиями от контрольного матча национальной команды с его клубом — московским «Динамо».

Нападающий сборной России Кирилл <span class=error>Панченко</span> поделился ожиданиями от контрольного матча национальной команды с его клубом — московским Динамо. Увеличить
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«Да, матч для меня нерядовой, но на поле друзей не бывает. Буду играть с полной самоотдачей, сконцентрированно и мотивированно. Буду праздновать, если забью. Почему нет? Это контрольная игра, в которой я хочу забить и сделать всё, чтобы моя команда победила», — передаёт слова Панченко корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Вход на матч между сборной России и московским «Динамо», который состоится 3 сентября на «Арене Химки» и начнётся в 17:30, будет бесплатным.

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Футболист сборной России Ильин не сыграет против «Динамо»

Футболист сборной России Ильин не сыграет против «Динамо»

НОВОГОРСК /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Владимир Ильин не примет участия в товарищеской игре против «Динамо» из-за травмы. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
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