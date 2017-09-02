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https://sport.mail.ru/news/football-national/30875271/
2 сентября 2017, 12:08 | Футбол: Сборные | ТАСС

Госпитализированный во время матча футболист Себальос избежал серьезной травмы

ТАСС, 2 сентября. Футболист мадридского «Реала» Дани Себальос, госпитализированный во время товарищеского матча между молодежными сборными Испании и Италии, выписан из больницы без серьезных повреждений. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Товарищеский матч прошел 1 сентября и завершился победой испанцев со счетом 3:0. 21-летний Себальос вышел на поле с капитанской повязкой и был заменен на 85-й минуте в результате столкновения с соперником. Полузащитник пожаловался на сильное головокружение и боль в шее. Футболиста госпитализировали, закрепив его шею специальным фиксатором.

Медицинские обследования не выявили серьезных проблем у Себальоса, игрок выписан из больницы.

Себальос перешел в «Реал» из «Бетиса» в июле. В прошедшем сезоне футболист провел во всех турнирах 31 матч, забил два гола и отметился двумя результативными передачами.

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