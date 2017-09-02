Госпитализированный во время матча футболист Себальос избежал серьезной травмы

Товарищеский матч прошел 1 сентября и завершился победой испанцев со счетом 3:0. 21-летний Себальос вышел на поле с капитанской повязкой и был заменен на 85-й минуте в результате столкновения с соперником. Полузащитник пожаловался на сильное головокружение и боль в шее. Футболиста госпитализировали, закрепив его шею специальным фиксатором.

Медицинские обследования не выявили серьезных проблем у Себальоса, игрок выписан из больницы.

Себальос перешел в «Реал» из «Бетиса» в июле. В прошедшем сезоне футболист провел во всех турнирах 31 матч, забил два гола и отметился двумя результативными передачами.