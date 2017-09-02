Игрока молодежной сборной Испании Себальоса госпитализировали с контрольного матча

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Встреча состоялась в пятницу в испанском Толедо и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Себальос вышел в стартовом составе молодежной сборной Испании с капитанской повязкой и был заменен на 85-й минуте. Хавбек, по ходу игры столкнувшийся с соперником, без видимых проблем покинул поле, однако затем пожаловался на сильную боль в шее и головокружение.

В итоге 21-летний Себальос был доставлен в медицинский центр в специальном воротнике, фиксирующем шею. Футболист прошел несколько медицинских тестов, которые определили несерьезное повреждение шеи, после чего его выписали.

Себальос перешел в «Реал» в июле из «Бетиса», заключив шестилетний контракт со «сливочными». В составе мадридского клуба полузащитник дебютировал в ответном матче за Суперкубок Испании с «Барселоной», выйдя на замену на 80-й минуте, и стал обладателем трофея.