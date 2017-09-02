Валентина Яшина: Обожаю Акинфеева. Но и Шунин вызов в сборную заслужил

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— Какой была ваша первая реакция, когда узнали, что сборная России проведет контрольный матч с «Динамо»?

— С одной стороны — удивление. А с другой — радость. Приятно, что в качестве соперника выбрали именно «Динамо». Но сразу начались разговоры о целесообразности такого поединка. Я же никакой проблемы здесь не вижу. Если не удалось найти сильную сборную, почему бы не сыграть с клубом? Тем более Черчесов вызвал на сбор много новых футболистов, в основном молодежь. Состав будет экспериментальный. Где ж еще проверить новичков в деле, как не в таком матче?

— Из «Динамо» Черчесов пригласил только Панченко.

— Мне кажется, Шунин тоже вызов в сборную заслужил. Вратарь надежный, играет очень хорошо. К сожалению, в этом сезоне полевые не всегда ему помогают. Я вот вспоминаю 1950 год, второй матч моего Льва за «Динамо». Принимали тбилисцев. Наши вели 3:0, 4:1, а к семидесятой минуте счет стал 4:4. Лева потом рассказывал, что после четвертого пропущенного гола думал с тоской: «Ну все, теперь в армию отправят!» Тут к нему подбежал Костя Бесков, хлопнул по плечу: «Не унывай. Я забью». Знаете, как матч закончился?

— Как?

— 5:4 в пользу московского «Динамо»! Победный мяч минут за пять до конца вколотил Бесков! Правда, Леву все равно надолго засунули в дубль. Лишь в 1953-м вернулся в основу и место в воротах уже никому не отдал.

— Из современных российских голкиперов кого выделяете?

— Обожаю Акинфеева. Мы немножко знакомы. Хороший парень и замечательный вратарь. Сильнее в России нет никого! Честно говоря, не понимаю, почему в какой-то момент на него ополчились журналисты и болельщики. Заклевали почти как Леву в 1962-м после чемпионата мира в Чили. Не должно быть огульного критиканства. Спортсмены — люди ранимые, а уж вратари — особенно. Поласковее с ними нужно. Бережнее. От ошибок ведь никто не застрахован. Сколько лет Акинфееву?

— 31.

— О, еще играть и играть! Лева в 41 завершил карьеру. Для вратарей возраст не помеха. Наоборот, чем старше, тем лучше. Больше опыта, хладнокровия, стабильности.

— Акинфеев в России по-прежнему вратарь номер один. Кто номер два?

— Мне очень нравятся Рыжиков и Шунин. Интересно, почему ни того ни другого в сборную не берут?

Валентина ЯШИНА (слева) и ПЕЛЕ (справа). Спорт-Экспресс

— Как вам Лунев?

— Пока присматриваюсь. В любом случае парню еще работать и работать. Вот Малафеева в «Зените» хорошо помню. Прекрасный вратарь. Не слабее Акинфеева, на мой взгляд. Вообще я болею за всех вратарей вне зависимости от клубной принадлежности. Переживаю, когда кто-то из них допускает «пенку».

— Какое место по итогам сезона будет считаться для «Динамо» успехом?

— Конечно, было бы здорово в пятерку попасть. Если же реально смотреть на вещи, финиширует команда в районе 8 -10 места. Подняться выше будет трудно. Слишком много молодежи, а теперь еще и Ионов в «Ростов» ушел. Стартовало «Динамо» неплохо, героически вытащило матч со «Спартаком». Однако в последних турах не радует. Единственное светлое пятно — Панченко, уже четыре гола забил. А остальные… Бьют, бьют, бьют — но мяч летит куда угодно, только не в створ!

— С Калитвинцевым знакомы?

— Нет. Вот с Черчесовым, когда он «Динамо» тренировал, иногда общалась. Мы и сейчас видимся, на матчи в Химки приезжает регулярно. Я с симпатией к нему отношусь — все-таки в прошлом вратарь. Хотя Лева никогда не стремился стать главным тренером.

Антон ШУНИН и Игорь АКИНФЕЕВ. Спорт-Экспресс

— Почему?

— Тоже об этом спрашивала. Ответ был такой: «Я же вратарь. Футбол-то знаю, но обучать игроков мне будет сложно…» Ну, а Черчесову желаю здоровья, терпения и удачи. Дай бог, чтоб у него получилось! Понятно, в 2018-м до финала чемпионата мира сборная России вряд ли доберется. Выйдем из группы — уже хорошо.

— В воскресенье в Химки собираетесь?

— Обязательно! Мне уже в пятницу прислали из клуба билеты. Раньше ездила на футбол с Володей Кесаревым или Витей Царевым. Теперь за мной заезжает Володя Пильгуй. Ему как раз по дороге.

— Болеть-то за кого будете?

— За «Динамо», конечно! И за Шунина. Надеюсь, Панченко ему не забьет, и сыграет Антон так, что в следующий раз Черчесов позовет его в сборную.