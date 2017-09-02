Выбрав спарринг-партнером московское «Динамо», сборная России навлекла на себя шквал скепсиса и лавину недоуменных вопросов. Ведь, согласно стереотипам, ей положено играть только со сборными, — иначе незачем и собираться. Лучше уж, считают многие, потратить время на матч с Лихтенштейном в отборочном турнире или, скажем, на всегда мотивированную в товарищеских встречах и дерзкую на европейских выездах Анголу, чем пробавляться двусторонкой с какими-то закавыками.

На самом же деле игры против клубов — давняя, но подзабытая практика. Молодое поколение о ней не знает, а взрослое в большинстве своем, наверное, не помнит, поскольку в регулярном режиме наша сборная не проводит таких спаррингов с 1993 года, а разовых у нее было с тех пор всего-то три. Две — с японским «Симидзу»: накануне ЧМ-2002 и зимой 2004-го. Еще один — с «Анжи» осенью 2000-го.

Футбол Товарищеские матчи 2017 3.09.2017, 17:30 -:- Россия Динамо М

Можно добавить сюда еще две выставочные игры с командой легионеров РФПЛ в 2003 — 2004 годах — и на этом список необычных, по нынешним меркам, соперников сборной России будет исчерпан. «Динамо» в нем займет видное место.

А лет 30 — 40 назад на такие игры никто и внимания не обращал, настолько много их было. Причем в те годы сборная СССР спарринговала не только с основными составами, но и с дублерами. Динамовский в апреле 1977-го, скажем, был разбит со счетом 6:0, а киевлянин Бережной забил тогда единственный свой гол в футболке с гербом. Такого же успеха, причем в первый и последний раз сыграв за сборную, добился летом того же года Малько из «Днепра» — в матче против основы «Торпедо», выигранном 3:1. Та игра стала единственной за сборную и для будущего президента «Локомотива» Валерия Филатова, и для зенитовского защитника Дектерева. Тоже была своего рода «сборная-1,5».

Новое лицо в сборной Константин РАУШ. Спорт-Экспресс

Почтили ее своим присутствием на автозаводском стадионе 20 тысяч человек, что было исключением из правил: обычно спарринги проводились в тренировочном режиме, без афиш и зрителей. На первом сборе перед Олимпиадой-80 национальная команда провела шесть матчей в ЛФК ЦСКА: один двумя составами, два со спартаковским дублем и три с основой чемпионов страны-79. В общей сложности, как утверждают реестры, на них побывали 2600 очевидцев, а судил Геннадий Логофет. «Спартак», забрав у сборной всех своих, в одной из встреч выиграл 3:0, а дублеры уперлись, вели 3:1 и уступили всего в один гол — 4:5, причем Логофет в той игре выгнал с поля сборника Курненина.

Играла сборная и с командами второй лиги, и с любительскими (в июне 1973-го, за три дня до матча с англичанами в Лужниках, сгоняла в Дулево к «Соколу»), и со сборными регионов (в 1986-м — еще при Малофееве — за счет трех голов Блохина и Черенкова справилась со сборной Крыма). А уж число игр с клубами из-за рубежа и вовсе не поддается исчислению. Тот же Малофеев в 1985-м с национальной дружиной объехал итальянские города Кашина, Рассина и Кастельфранко; при Лобановском познания советских футболистов в апеннинской географии пополнили Фано, Понтассьеве, Козенца, Потенца, и это лишь самое начало длиннющего списка. Бышовец добавил в него Минервино, Авеллино, Барлетту и Таранто. И это только Италия. А были еще Швейцария, Испания, Мексика…

Чтобы проще понять масштабы, достаточно нескольких цифр. Слава Метревели, Альберт Шестернев и Олег Блохин провели более 80 таких вот «неучтенных» игр, а Сергей Родионов забил в них полтора десятка мячей (в официальных же матчах — только 8).

Такие дела.

Евгений ЗЫРЯНКИН.