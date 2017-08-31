Лория: Для меня это величайшая честь и ответственность быть капитаном

— Как прокомментируете назначение капитаном?

— Не буду много говорить. Для меня это величайшая честь и ответственность быть капитаном национальной сборной страны.



— Значит ли это, что завтра мы увидим вас в воротах?

— Этот вопрос нужно задавать главному тренеру.



— Завтра праздник, не хотите поздравить болельщиков?

— Мы поздравляем наш народ, желаем мира и добра, чтобы были счастливы, и чтобы как мы относимся друг к другу много лет чтобы, так и продолжалось. Мы это знаем и постараемся показать хорошую игру для наших болельщиков.