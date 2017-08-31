Лория: Для меня это величайшая честь и ответственность быть капитаном
В рамках
пресс-конференции на вопросы журналистов ответил капитан сборной Казахстана Давид Лория, пишет Sports.kz.
— Как прокомментируете назначение капитаном?
— Не буду много говорить. Для меня это величайшая честь и ответственность быть капитаном национальной сборной страны.
— Значит ли это, что завтра мы увидим вас в воротах?
— Этот вопрос нужно задавать главному тренеру.
— Завтра праздник, не хотите поздравить болельщиков?
— Мы поздравляем наш народ, желаем мира и добра, чтобы были счастливы, и чтобы как мы относимся друг к другу много лет чтобы, так и продолжалось. Мы это знаем и постараемся показать хорошую игру для наших болельщиков.
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