Футболисты Могилевец и Гранат вернулись в общую тренировочную группу сборной России
НОВОГОРСК /Московская область/, 30 августа. /ТАСС/. Полузащитник Павел Могилевец и защитник Владимир Гранат вернулись в общую тренировочную группу сборной России в третий день
учебно-тренировочного сбора национальной команды. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.
Тренировочный сбор национальной команды начался в понедельник. Третье занятие проходит на поле
На этот
3 сентября сборная проведет контрольный матч с футбольным клубом «Динамо».
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