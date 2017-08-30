Футболисты Могилевец и Гранат вернулись в общую тренировочную группу сборной России

Тренировочный сбор национальной команды начался в понедельник. Третье занятие проходит на поле учебно-тренировочной базы футбольного клуба «Динамо». Во вторник Могилевец пропустил тренировку из-за перегрузочных явлений в области коленного сустава, а Гранат покинул занятие через 30 минут после его начала. Также во второй день сбора к команде присоединился вратарь Андрей Лунев, пропускавший первый день из-за проблемы с коленом.

На этот учебно-тренировочный сбор главный тренер команды Станислав Черчесов вызвал экспериментальный состав, в который вошли футболисты, ранее не вызывавшиеся или приглашавшиеся нерегулярно.

3 сентября сборная проведет контрольный матч с футбольным клубом «Динамо».