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https://sport.mail.ru/news/football-national/30841500/
30 августа 2017, 11:59 | Футбол: Сборные | ТАСС

Футболисты Могилевец и Гранат вернулись в общую тренировочную группу сборной России

НОВОГОРСК /Московская область/, 30 августа. /ТАСС/. Полузащитник Павел Могилевец и защитник Владимир Гранат вернулись в общую тренировочную группу сборной России в третий день учебно-тренировочного сбора национальной команды. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

Тренировочный сбор национальной команды начался в понедельник. Третье занятие проходит на поле учебно-тренировочной базы футбольного клуба «Динамо». Во вторник Могилевец пропустил тренировку из-за перегрузочных явлений в области коленного сустава, а Гранат покинул занятие через 30 минут после его начала. Также во второй день сбора к команде присоединился вратарь Андрей Лунев, пропускавший первый день из-за проблемы с коленом.

На этот учебно-тренировочный сбор главный тренер команды Станислав Черчесов вызвал экспериментальный состав, в который вошли футболисты, ранее не вызывавшиеся или приглашавшиеся нерегулярно.

3 сентября сборная проведет контрольный матч с футбольным клубом «Динамо».

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