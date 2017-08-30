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30 августа 2017, 11:52 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Могилевец в сборной России приступил к индивидуальной тренировке

Полузащитник «Ростова» и сборной России Павел Могилевец, начинавший сегодняшнюю тренировку национальной команды в общей группе, перешёл к работе по индивидуальной программе.

Футболист покинул занятие и отправился в тренажёрный зал, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков. Напомним, что накануне Павел Могилевец участие в тренировке не принимал.

В настоящее время сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске (28 августа — 3 сентября) и готовится к контрольной игре с бело-голубыми.

Вход на матч между сборной России и московским «Динамо», который состоится 3 сентября на «Арене Химки» и начнётся в 17:30, будет бесплатным.

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Новости Сборных команд

Футболисты Могилевец и Гранат вернулись в общую тренировочную группу сборной России

Футболисты Могилевец и Гранат вернулись в общую тренировочную группу сборной России

НОВОГОРСК /Московская область/, 30 августа. /ТАСС/. Полузащитник Павел Могилевец и защитник Владимир Гранат вернулись в общую тренировочную группу сборной России в третий день учебно-тренировочного сбора национальной команды. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.
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