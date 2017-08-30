Могилевец в сборной России приступил к индивидуальной тренировке
Полузащитник «Ростова» и сборной России Павел Могилевец, начинавший сегодняшнюю тренировку национальной команды в общей группе, перешёл к работе по индивидуальной программе.
Футболист покинул занятие и отправился в тренажёрный зал, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков. Напомним, что накануне Павел Могилевец участие в тренировке не принимал.
В настоящее время сборная России проводит
Вход на матч между сборной России и московским «Динамо», который состоится 3 сентября на «Арене Химки» и начнётся в 17:30, будет бесплатным.
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