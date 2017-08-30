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30 августа 2017, 11:37 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Все игроки сборной России начали тренировку в общей группе

Сборная России, которая продолжает подготовку к товарищескому матчу с «Динамо», начала сегодняшнюю тренировку с разминки.

Сборная России которая продолжает подготовку к товарищескому матчу с Динамо начала сегодняшнюю тренировку с разминки. Увеличить
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Пока все футболисты работают в общей группе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В настоящее время сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске (28 августа — 3 сентября) и готовится к контрольной игре с бело-голубыми.

Вход на матч между сборной России и московским «Динамо», который состоится 3 сентября на «Арене Химки» и начнётся в 17:30, будет бесплатным.

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