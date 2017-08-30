Все игроки сборной России начали тренировку в общей группе

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Пока все футболисты работают в общей группе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В настоящее время сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске (28 августа — 3 сентября) и готовится к контрольной игре с бело-голубыми.



Вход на матч между сборной России и московским «Динамо», который состоится 3 сентября на «Арене Химки» и начнётся в 17:30, будет бесплатным.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Тренировка <a href="https://twitter.com/TeamRussia">@TeamRussia</a> начинается! Все футболисты тренируются в общей группе <a href="https://t.co/D6CaWf3NHe">pic.twitter.com/D6CaWf3NHe</a></p>— Сборная России (@TeamRussia) <a href="https://twitter.com/TeamRussia/status/902809906717364228">30 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>